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Обезьяны, которые будто обгорели: почему у уакари такие алые лица

1:41
Зоосфера

Если бы вы увидели человека с лицом цвета спелого помидора, наверняка заподозрили бы жар, давление или солнечный ожог. Но у обезьян уакари такая внешность — повод для гордости. И вовсе не из-за жары Амазонки.

Обезьяна уакари с ярко-красным лицом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обезьяна уакари с ярко-красным лицом

Лицо без фильтров

Обезьяны уакари выглядят так, словно забыли нанести солнцезащитный крем. Всё дело в строении кожи: она почти прозрачная, с тонким верхним слоем и без пигмента. Кровеносные сосуды просвечивают настолько ярко, что создаётся эффект "сваренного" лица. А сосуды, кстати, у этих приматов не простые — они толще и более изогнутые, чем у других обезьян.

Красный — значит здоровый

Самцы уакари особенно "яркие". Помимо цвета, их выдают мощные височные мышцы, из-за которых лицо кажется крупнее и выразительнее. Это не случайность, а важная часть любовной игры: чем краснее лицо, тем больше шансов понравиться самке.

Даже в джунглях, как видно, важно хорошо выглядеть.

Паразит не пройдёт

Эти обезьяны уязвимы к двум видам кровяных паразитов. Именно поэтому самки пристально вглядываются в лицо претендента: алый цвет может быть признаком того, что организм чист и крепок. Красное лицо — не просто косметика, а живая витрина здоровья.

"Цвет как язык

Для человека такое лицо — тревожный симптом. Для уакари — сигнал силы и выносливости. Природа снова удивляет: здесь всё честно, без макияжа и фотошопа. Только красный, лысый, но очень красноречивый кандидат.

Уточнения

Лысый уака́ри или за́падный какажа́о (лат. Cacajao calvus) — вид приматов Нового Света из семейства саковых (Pitheciidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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