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Он похож на грязный носок, воняет серой и прячется в горах: но почему учёные охотятся за ним с сардинами и камерами

2:16
Зоосфера

Он похож на носок с глазами, пахнет серой и горелой резиной, почти не встречается на глаза и всё ещё хранит массу тайн. Западный пятнистый скунс — один из самых скрытных зверей Северной Америки. Чтобы его изучить, исследовательница Мари Тоса из Орегонского университета потратила два с половиной года в горах Каскадного хребта, кормя редких скунсов… сардинами и кошачьим кормом.

Западный пятнистый скунс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Западный пятнистый скунс

Кто он — скунс-невидимка

  • Весит всего 1-2 фунта.
  • На вид — как "труба-носок": чёрный с белыми пятнами, с огромным белым пятном на лбу.
  • Живёт в удалённых горных лесах, активен только ночью.
  • Почти не изучен, несмотря на то, что его ближайший родственник — полосатый скунс — встречается даже в городах.

Зачем его изучают

История — тревожная. Восточный пятнистый скунс, близкий вид, за 40 лет потерял 99% своей популяции. Учёные боятся, что западного может ждать та же судьба. Он уже сталкивается с угрозами: потеря среды обитания, изменение климата, снежные бури.

Как шло исследование

  • Установлено более 100 камер слежения и 100 ловушек.
  • Приманки — сардины и кошачий корм.
  • Скунсов ловили, метили радиоошейниками и отпускали.
  • Учёным пришлось объездить тысячи миль по горным лесам.

Мари Тоса признаётся, что за время работы её опрыскали скунсы десятки раз — "аромат" она описывает как смесь серы и горелой резины.

Что удалось узнать

  • Один скунс может занимать территорию до 12 квадратных миль - больше, чем у оленя.
  • Предпочитают как старые, так и молодые леса, где много еды (ягоды, грызуны).
  • Не охраняют территории - участки у разных особей пересекаются.
  • Зимой страдают от снега - особенно в аномально снежные сезоны.

Исследование помогает понять экологические потребности редкого животного и разработать меры по его сохранению. Без этих данных вид может повторить судьбу своего восточного собрата и исчезнуть, так и не будучи как следует изученным.

Уточнения

Ску́нсовые (лат. Mephitidae) — семейство млекопитающих из отряда хищных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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