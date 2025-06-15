Он похож на грязный носок, воняет серой и прячется в горах: но почему учёные охотятся за ним с сардинами и камерами

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он похож на носок с глазами, пахнет серой и горелой резиной, почти не встречается на глаза и всё ещё хранит массу тайн. Западный пятнистый скунс — один из самых скрытных зверей Северной Америки. Чтобы его изучить, исследовательница Мари Тоса из Орегонского университета потратила два с половиной года в горах Каскадного хребта, кормя редких скунсов… сардинами и кошачьим кормом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Западный пятнистый скунс

Кто он — скунс-невидимка

Весит всего 1-2 фунта.

На вид — как "труба-носок": чёрный с белыми пятнами, с огромным белым пятном на лбу.

Живёт в удалённых горных лесах, активен только ночью.

Почти не изучен, несмотря на то, что его ближайший родственник — полосатый скунс — встречается даже в городах.

Зачем его изучают

История — тревожная. Восточный пятнистый скунс, близкий вид, за 40 лет потерял 99% своей популяции. Учёные боятся, что западного может ждать та же судьба. Он уже сталкивается с угрозами: потеря среды обитания, изменение климата, снежные бури.

Как шло исследование

Установлено более 100 камер слежения и 100 ловушек.

Приманки — сардины и кошачий корм.

Скунсов ловили, метили радиоошейниками и отпускали.

Учёным пришлось объездить тысячи миль по горным лесам.

Мари Тоса признаётся, что за время работы её опрыскали скунсы десятки раз — "аромат" она описывает как смесь серы и горелой резины.

Что удалось узнать

Один скунс может занимать территорию до 12 квадратных миль - больше, чем у оленя.

- больше, чем у оленя. Предпочитают как старые, так и молодые леса, где много еды (ягоды, грызуны).

(ягоды, грызуны). Не охраняют территории - участки у разных особей пересекаются.

- участки у разных особей пересекаются. Зимой страдают от снега - особенно в аномально снежные сезоны.

Исследование помогает понять экологические потребности редкого животного и разработать меры по его сохранению. Без этих данных вид может повторить судьбу своего восточного собрата и исчезнуть, так и не будучи как следует изученным.

Уточнения

Ску́нсовые (лат. Mephitidae) — семейство млекопитающих из отряда хищных.

