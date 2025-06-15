Он похож на грязный носок, воняет серой и прячется в горах: но почему учёные охотятся за ним с сардинами и камерами

Он похож на носок с глазами, пахнет серой и горелой резиной, почти не встречается на глаза и всё ещё хранит массу тайн. Западный пятнистый скунс — один из самых скрытных зверей Северной Америки. Чтобы его изучить, исследовательница Мари Тоса из Орегонского университета потратила два с половиной года в горах Каскадного хребта, кормя редких скунсов… сардинами и кошачьим кормом.
История — тревожная. Восточный пятнистый скунс, близкий вид, за 40 лет потерял 99% своей популяции. Учёные боятся, что западного может ждать та же судьба. Он уже сталкивается с угрозами: потеря среды обитания, изменение климата, снежные бури.
Мари Тоса признаётся, что за время работы её опрыскали скунсы десятки раз — "аромат" она описывает как смесь серы и горелой резины.
Исследование помогает понять экологические потребности редкого животного и разработать меры по его сохранению. Без этих данных вид может повторить судьбу своего восточного собрата и исчезнуть, так и не будучи как следует изученным.
Ску́нсовые (лат. Mephitidae) — семейство млекопитающих из отряда хищных.
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