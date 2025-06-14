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Тишина в доме: 6 пород, которые не устроят вам концерт

2:29
Зоосфера

Лай — это естественный способ общения собаки с человеком. Он может выражать радость, тревогу, скуку или волнение. Однако, если вы хотите тишины и уюта, некоторые породы действительно могут подарить спокойную атмосферу в доме. Да, полностью избежать лая невозможно. 

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

«Некоторые породы действительно более спокойные и, как правило, лают меньше. Но полностью исключить лай невозможно — это форма выражения эмоций у собак», - предупреждает ветеринар Артём Волк. 

Так какие породы реже всего поднимают шум? Вот список из шести самых тихих и уравновешенных четвероногих компаньонов.

1. Кавалер Кинг Чарльз спаниель

Этот аристократичный питомец родом из Великобритании обожает общество и отличается мягким характером. Он отлично уживается с детьми, пожилыми людьми и другими животными. Не зря его назвали в честь Карла II — короля, который души не чаял в этих собаках.

2. Мопс

Эти собаки известны своим добродушием и спокойствием. Мопсы не любят длительные прогулки и чрезмерную активность, особенно в жаркую погоду. Учитывая их особенности дыхательной системы, важно избегать перегрузок.

3. Английский бульдог

С первого взгляда суров, но на самом деле — душка. Бульдоги ласковы и уравновешенны, но подвержены риску ожирения. «Эти собаки требуют внимания к дыханию и физическим нагрузкам», — отмечает Волк.

4. Ши-тцу

Эти милые пушистики почти не лают и отлично адаптируются к любой семье. Ветеринар Анна Клаудия Балда считает ши-тцу отличными спутниками для пожилых людей и детей: «Они дружелюбные, тихие и всегда рядом».

5. Пиренейская горная собака 

Эта порода известна своим спокойствием и молчаливым нравом. Несмотря на редкий лай, она всегда настороже и может вовремя предупредить об опасности.

6. Басенджи

Африканская порода с древней историей, которую ещё называют «нелаящей собакой». Басенджи издают больше звуков, похожих на йодль, чем на лай. При этом они очень игривые и преданные.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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