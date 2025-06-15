Первый запуск сорван: животных обвиняют, но правда оказалась в проводах

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

15 мая в Квинсленде планировался исторический запуск — ракета Eris от Gilmour Space должна была стать первой, построенной и запущенной в Австралии. Однако вместо старта команда столкнулась с технической неполадкой: возникли проблемы с электропроводкой, и запуск пришлось отложить.

Фото: commons.wikimedia.org by Jam.mohd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зеленопохвостый попугай

Попугай не виноват: что пошло не так с запуском австралийской ракеты

Сначала подозрения пали на белого какаду, замеченного за тем, как он клюёт кабели рядом со стартовой площадкой. Многие уже были готовы объявить его главным саботажником. Но природа иногда просто рядом, а не против.

Истинная причина — техника

Расследование показало, что настоящей причиной стал скачок напряжения, исходивший от вспомогательных устройств, причём такой сценарий ранее не наблюдался. Генеральный директор компании Адам Гилмор пояснил: команда и существует для того, чтобы выявлять подобные риски ещё до старта.

Природа и технологии: сложное соседство

Хотя в этот раз животное оказалось невиновным, такие случаи — не редкость. В 2016 году ласка повредила оборудование на Большом адронном коллайдере, перегрызая провода. Космодромы, как и другие инженерные объекты, нередко соседствуют с дикой природой, и Боуэн в этом не исключение.

Следующий шанс не за горами

Компания Gilmour Space пообещала объявить новое целевое окно для запуска в ближайшее время. А какаду — свободен от всех обвинений.

Уточнения

Попугаеобра́зные - отряд птиц из инфракласса новонёбных.

