Он выжил — но остался один: исчезнувший гигант замечен вновь — но надолго ли

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В национальном парке Ниоколо-Коба в Сенегале произошло событие, которое взбудоражило защитников природы: один из последних африканских лесных слонов, считавшийся давно исчезнувшим, попал в объектив фотоловушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License Африканский слон Усман

Кто такой "слон-призрак"?

Это — Усман, один из пяти-десяти особей, которые, по оценкам специалистов, ещё обитают в этом заповеднике.

Своё имя он получил в честь сотрудника парка, посвятившего жизнь его охране. Последний раз Усмана видели в 2019 году.

С тех пор слона не удавалось ни запечатлеть, ни обнаружить, что только укрепляло его статус "призрачного".

Парк как последняя крепость

Национальный парк Ниоколо-Коба остаётся единственным местом в Сенегале, где сохранился этот исчезающий вид.

"Слоны находятся под огромным давлением в Западной Африке. В этом регионе выживает лишь несколько популяций толстокожих", — заявил региональный директор Panthera в Западной и Центральной Африке, Филипп Хеншель.

Проблема — в браконьерстве и разрушении природных ареалов, которые десятилетиями сокращали численность животных. От сотен особей остались единицы.

Успехи охраны

С 2017 года Panthera и Управление национальных парков Сенегала усилили контроль над парком.

Именно эта работа позволила не только сохранить оставшихся слонов, но и удвоить популяцию западноафриканских львов.

Усиление охраны, фотоловушки и совместные проекты стали шансом на выживание для самых уязвимых обитателей саванны.

Уточнения

Респу́блика Сенега́л (фр. République du Sénégal,) — государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила своё название. Внутри территории находится государство Гамбия, простираясь от Атлантического океана вглубь Сенегала примерно на 300 км.



Лесной слон (лат. Loxodonta cyclotis) — вид млекопитающих рода африканских слонов отряда хоботных. Первоначально считался подвидом саванного слона, но был выделен в отдельный вид. Его статус как отдельного вида долгое время ставился под сомнение, но был убедительно доказан при помощи анализов ДНК. Тем не менее, оба вида могут скрещиваться и давать гибриды.

