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Откуда взялся День сурка: как грызун стал символом зацикленности и рутины

2:11
Зоосфера

Мы привыкли слышать "День сурка" в переносном значении — как символ бесконечного повтора и рутины, от которой невозможно вырваться. Но откуда появилось это выражение, и при чём здесь грызун, по которому якобы предсказывают весну?

Мужчина в цилиндре держит сурка на церемонии Дня сурка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина в цилиндре держит сурка на церемонии Дня сурка

Истоки фразы: сначала был фильм

Именно комедия Groundhog Day (1993) с Биллом Мюрреем в главной роли сделала выражение частью массовой культуры. По сюжету, герой, теле-метеоролог, застревает во временной петле и снова и снова проживает 2 февраля — тот самый День сурка. После выхода фильма эта дата стала синонимом затянутого дежавю и чувства "я уже это проходил".

Но День сурка существует на самом деле

Праздник проходит ежегодно 2 февраля в США и Канаде. В небольшом городке Панксатони в Пенсильвании главный герой церемонии — сурок по имени Фил. Согласно традиции, если он, вылезая из норы, видит свою тень, значит зима продлится ещё шесть недель. Если нет — весна будет ранней. И хотя научных доказательств этой "прогнозной модели" нет, местные и туристы участвуют в этом ритуале с неизменным энтузиазмом уже более ста лет — официально с 1887 года.

Корни — в дохристианских праздниках

Ритуалы с участием животных, предсказывающих весну, уходят в европейские традиции. Христианское Сретение и гэльский Имболк также отмечались в начале февраля и были связаны с наблюдением за поведением медведей, барсуков и ежей. Переселенцы из Германии адаптировали эту практику к североамериканской фауне, выбрав сурка в качестве местного прорицателя.

Но при чём здесь временная петля

Фильм лишь обострил культурный смысл: в современном языке "день сурка" — это не дата и не прогноз, а ощущение безысходности, рутины и зацикленности. Иронично, что праздник, задуманный как надежда на скорую весну, теперь стал метафорой того, что ничего не меняется.

Уточнения

Сурки (лат. Marmota) — млекопитающие, представители отряда грызунов (Rodentia) семейства беличьи (Sciuridae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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