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Настоящий Паддингтон под угрозой: медведь из сказки может исчезнуть

3:20
Зоосфера

Плюшевый медвежонок в синем пальто и сэндвичем в шляпе давно стал героем детских книг и экранов. Но за добродушным образом Паддингтона стоит вполне реальное животное — редкий, скрытный и исчезающий вид, который живёт среди затуманенных склонов Анд. Его зовут Tremarctos ornatus — андский, или очковый, медведь.

Андский (очковый) медведь
Фото: commons.wikimedia.org by Greg Hume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Андский (очковый) медведь

Медведь из Перу — не вымысел, а реальность

История Паддингтона началась с игрушки, найденной писателем Майклом Бондом в Лондоне накануне Рождества 1956 года. Медвежонок с биркой

"Пожалуйста, позаботьтесь об этом медведе"

покорил мир, но родом он, по замыслу автора, из "самого тёмного Перу". Именно там, в облачных лесах, действительно обитает последний короткомордый медведь на планете.

Очки и вегетарианство

Очковыми этих медведей называют из-за светлых отметин на морде, часто — вокруг глаз. Но главная их особенность — почти вегетарианская диета. После панды это самый травоядный медведь: рацион состоит из листьев бромелий, молодых побегов, ягод и плодов, особенно из семейств розоцветных и вересковых. Хотя андские медведи всё же могут охотиться на мелких животных, чаще они предпочитают растительную пищу.

Жизнь в горах, вне людских глаз

Андский медведь — одинокий странник, ведущий скрытный образ жизни. Он встречается в горах Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии и Венесуэлы, на высотах от 1500 до 4250 метров. Животное не впадает в спячку, а перемещается по обширной территории в зависимости от времени года и доступности пищи. Самцы могут контролировать участки до 50 км², самки — до 25 км².

Платформы, гнёзда и размножение

Вместо берлог андские медведи строят гнездовые платформы из ветвей, где спят и питаются. Раз в несколько лет самка приносит от одного до трёх медвежат. До двух лет малыши остаются с матерью, обучаясь выживанию в дикой природе. Уникально и то, что беременность у этого вида может быть отложена — развитие эмбриона приостанавливается до лучших времён, когда пищи будет достаточно.

Почему они исчезают

По данным МСОП, в дикой природе осталось около 10 000 взрослых особей. Главные угрозы — вырубка лесов, фрагментация среды обитания и конфликты с человеком. Медведи нуждаются в больших, нетронутых территориях. Поэтому программы охраны природы в Боливии и Перу работают над сохранением экосистемы в масштабах целых ландшафтов — особенно в таких районах, как Мадиди-Тамбопата, на стыке Перу и Боливии.

Прототип с характером

Настоящий "медвежонок Паддингтон" — не просто трогательный символ. Это исчезающий вид, уязвимый и редкий, скрывающийся в зарослях туманных лесов. Он не носит пальто и не ест мармелад, но вдохновил одно из самых добрых созданий детской литературы — и теперь сам нуждается в нашей заботе.

Уточнения

Очко́вый медведь (лат. Tremarctos ornatus), также называемый андским - хищное млекопитающее семейства медвежьих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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