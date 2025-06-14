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Утконос для Черчилля: странный, но реальный запрос времён Второй мировой

3:33
Зоосфера

В разгар Второй мировой войны в сентябре 1943 года из Мельбурна отправилось вооружённое судно MV Port Phillip. На его борту — живой утконос по имени Уинстон, предназначенный для доставки в Лондон. Это не была ошибка. Утконос — один из самых странных и трудных для содержания животных на планете — должен был стать личным подарком для Уинстона Черчилля.

Утконос в естественной среде обитания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утконос в естественной среде обитания

Причуда военного времени

Весной 1943 года Черчилль отправил премьер-министру Австралии Джону Кертину необычный запрос: шесть утконосов для Великобритании. Запрос исходил не от зоолога, а от человека, в чьём личном зверинце уже были лев, черные лебеди и белые кенгуру. Черчилль был увлечён экзотическими животными и мечтал увидеть утконоса — загадочное существо с клювом, хвостом бобра и перепончатыми лапами.

Вопреки действующему в Австралии закону о запрете экспорта утконосов, один — молодой самец по имени Уинстон — был всё же отправлен. Смотритель заповедника Дэвид Фли несколько месяцев тренировал животное, а специально назначенный курсант заботился о нем в пути и ежедневно кормил 700 червями. В Лондонском зоопарке готовили вольер, создавали специальную пресс-кампанию и даже собирались просить британцев присылать червей по почте.

Почему утконос

Черчилль не просто капризничал. Его просьба носила политический, символический и научный характер. Живой утконос в Лондоне стал бы жестом подтверждения научного и культурного превосходства Британии, особенно в исторической борьбе с Францией за право первооткрытия природы Антиподов. Кроме того, на фоне обострения отношений с Австралией из-за недостаточной военной поддержки, такой запрос стал бы способом напомнить о колониальной связи и перезапустить диалог.

Утконос, существо на стыке млекопитающих и рептилий, был идеальным символом империи: редкий, труднодоступный, биологически уникальный и абсолютно "австралийский". Его приезд в Британию воспринимался бы как мягкая демонстрация глобального влияния и союзничества.

Что пошло не так

Несмотря на все приготовления, Уинстон погиб за четыре дня до прибытия в Ливерпуль после атаки немецкой подводной лодки. Причина смерти — не ранение, а, скорее всего, шок от глубинных бомб: клюв утконоса невероятно чувствителен к вибрациям. Его рацион был ограничен, стресс был велик, а электросенсорная перегрузка — смертельна.

Черчилль получил таксидермическое чучело другого утконоса — Сплэша. И хотя пресса так и не узнала о провале операции, авантюра осталась в архивах личной переписки премьер-министра.

Символ вместо животного

История Уинстона — это не просто курьез. Это иллюстрация того, как в разгар глобального конфликта животное становится не объектом наблюдения, а носителем политического и культурного смысла. Отправка утконоса символизировала сохранение связей, выражение верности, и демонстрацию мягкой силы даже в условиях тотальной войны. Неудивительно, что после гибели животного Черчилль всё равно выразил "глубокое разочарование" — не только потому, что утконос умер, но потому что умер весь сложнейший символический акт.

Уточнения

Утконо́с (лат. Ornithorhynchus anatinus) — водоплавающее млекопитающее отряда однопроходных, обитающее в Австралии. 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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