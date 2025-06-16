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Разводить их опасно — вот почему фермы осьминогов вызывают тревогу

2:07
Зоосфера

На Канарах и в Японии начали активно открываться осьминожьи фермы. По плану — около миллиона особей в год. Причина проста: морепродукты остаются в моде, а цена на мясо осьминогов растёт. Однако специалисты настоятельно просят отказаться от подобных инициатив.

Осьминог
Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Осьминог

"Лобстеров — пожалуйста. Рыбу — без проблем. Кальмаров — на здоровье. Но осьминогов разводить категорически нельзя", — подчёркивает морской биолог Сильвия Эрл.

Такое требование связано не с гастрономией, а с особенностями самих животных. Осьминоги — одни из самых интеллектуально развитых существ среди беспозвоночных.

Их интеллект сравним с уровнем развития четырёхлетнего ребёнка. Эти животные умеют открывать банки с крышками, использовать предметы в быту, играть, исследовать окружающее пространство, чистить жилища и принимать решения автономно с помощью "мозгов" в щупальцах.

Известны случаи, когда осьминоги запоминали лица и различали людей. В неволе же они часто впадают в стресс, проявляют агрессию и страдают. Пребывание в тесных резервуарах нарушает их поведение и психику. Поведение осьминогов в естественной среде — спокойное и даже дружелюбное.

Кроме этических вопросов, рассматриваются и экологические. Осьминоги нуждаются в большом количестве рыбы для питания. Побеги с ферм вполне возможны: эти существа умеют открывать замки, ползать по полу и сбегать через канализацию. В случае массового выхода в океан возможен вред морским экосистемам.

Также обращается внимание на наличие альтернатив: кальмары и рыба обладают сопоставимой питательной ценностью и не представляют угрозы окружающей среде.

"Осьминогам место не на столе, а за столом", — заключают учёные.

Их развитие может привести к формированию разума, схожего с человеческим, но эволюционировавшего по совершенно иному пути.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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