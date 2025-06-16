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Гремучий интеллект: почему косатки топят лодки, но щадят людей

Зоосфера

Сильнее акул, умнее большинства животных и абсолютно беспощадны в охоте. Косатки сбивают тюленей со льда волнами, выбрасываются на берег за добычей, охотятся на акул и китов. Но вот странность: людей они игнорируют. Почему?

Дно океана
Фото: Freepik
Дно океана

Люди не в меню

Главная причина — человек не похож ни на одну привычную жертву косаток. У каждой стаи — своя "специализация": кто-то охотится на сельдь, кто-то — на тюленей, а кто-то — на акул. Более того, предпочтения передаются по наследству. Косатки буквально учатся охотиться у своих матерей, как люди — профессии.

Если группа косаток никогда не охотилась на человека, то и идея это сделать просто не возникнет. У них нет "культурного кода" нападения на людей.

Они понимают, с кем лучше не связываться

Интеллект косаток — на уровне приматов. Они умеют строить сложные охотничьи стратегии, общаются на "языке", помнят маршруты и распознают сородичей. Они не действуют наугад — всё обдумано.

И, видимо, нападение на человека — это слишком рискованная идея. Можно ведь получить в ответ. Ведь если убить тюленя — это охота, а убить человека — это, возможно, объявление войны.

Нападений в дикой природе почти не было

Историй, где косатка пыталась съесть человека, нет. Были редкие инциденты — например, серфер в Калифорнии, которого косатка приняла за тюленя, но тут же отпустила. Или случай с мальчиком у берегов Аляски, которого она будто бы подтолкнула. Но в этих историях — больше домыслов, чем фактов.

Лодки — другое дело

С 2020 года косатки начали атаковать яхты у берегов Испании и Португалии. И делают это не случайно. Они бьют в руль, заходят с флангов, ломают корпус. Зафиксировано около 700 таких атак, некоторые яхты ушли ко дну. Но людей не трогают — только технику.

Учёные предполагают: может быть, это игра, подростковый бунт или даже месть за прошлые конфликты.

В неволе — всё иначе

А вот в морских парках косатки действительно нападали на людей. Замкнутое пространство, стресс, отсутствие привычной жизни — всё это ломает психику. Косатка Тиликум стала известна после гибели троих людей. Там не было охоты — была злость и безысходность.

Уточнения

Коса́тка (лат  Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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