Пушистый конфликт в доме: кого лучше брать — кота или кошку

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор между котом и кошкой — не такой простой, как кажется. Особенно если дома уже живёт пушистый житель и планируется подселение нового. Ошибка на этом этапе может обернуться войной за миску, лоток и диван.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Интактные: громкие, пахучие и неуживчивые

Если животное не кастрировано, стоит быть готовым к сюрпризам. Метить могут и коты, и кошки, но запах от кота сильнее — соседи почувствуют первыми. Кричат тоже оба пола, но коты делают это чаще и громче.

Интактные животные хуже уживаются друг с другом. Особенно сложно ужиться двум котам — велика вероятность драк и "мочепереписки" на стенах. Пара "кот и кошка" рискует подарить вам котят, а два интактных питомца одного пола могут начать метить территорию, выясняя, кто главный.

Кастраты: спокойнее, но с характером

После кастрации животные становятся менее конфликтными, но пол остаётся важным. Коты крупнее, более простодушны и склонны к физическим играм вроде "свалю тебя на пол". Кошки — осторожнее и чувствительнее, быстрее выражают недовольство.

Стиль игры у котов и кошек разный: коты борются, кошки догоняют. Несовпадение темпераментов может вызвать стресс. Поэтому активный молодой кот вряд ли порадует пожилую флегматичную кошку.

А если уже есть один питомец

Лучше подбирать компаньона по темпераменту, а не по полу. Главное — не нарушить зону комфорта: пожилому коту — спокойного соседа, активной кошке — игривого напарника. В остальном кастраты обычно уживаются мирно, если знакомство прошло без ошибок.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



