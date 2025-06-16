Сухой корм как ловушка: 4 грубые ошибки, которые вредят кошке каждый день

Кошки выглядят независимыми и непривередливыми, но за внешней невозмутимостью прячется тонкий организм. И если кажется, что достаточно насыпать в миску сухого корма — и вопрос с питанием решён, это опасное заблуждение.
Да, сухой корм — удобно, экономно, чисто. Но за эту удобность часто расплачиваются кошки. Не все владельцы понимают, что ошибки в кормлении могут привести к ожирению, обезвоживанию и даже проблемам с почками. Вот 4 самых частых промаха, которые пушистые точно не простят.
Ошибка 1: миска полная весь день
Постоянный доступ к корму — будто шведский стол без остановок. Но кошки, как и люди, склонны к заеданию скуки. В итоге — переедание, лишний вес и целый букет заболеваний. Лучше кормить по графику 2-3 раза в день, точно отмеряя порцию по весу.
Ошибка 2: только сухой корм и ничего больше
Сухой корм содержит около 10% влаги. А кошачий организм изначально привык получать влагу именно из еды. Если питьевой режим не налажен, риски обезвоживания и мочекаменной болезни растут. Спасают влажные корма, мясо без соли и, конечно, доступ к чистой воде. А ещё лучше — фонтанчик: кошки обожают пить из движущейся струи.
Ошибка 3: дешёвый корм — потому что "он тоже для кошек"
Экономия на корме может стоить здоровья. Продукты с низким содержанием мяса, с соей, злаками и усилителями вкуса вызывают аллергию, расстройства ЖКТ и хронические болезни. Важно читать состав: в качественном корме мясо стоит на первом месте — не мука, не кукуруза.
Ошибка 4: порция "на глаз”
Даже премиум-корм может навредить, если его слишком много. Или слишком мало. Размер порции зависит от возраста, активности и веса кошки. Игнорирование инструкции приводит к ожирению или дефициту питательных веществ.
Как кормить правильно:
хранить корм в герметичной упаковке,
следить за нормой по весу,
не мешать дешёвый и дорогой корм,
учитывать возраст питомца,
давать воду в свободном доступе — лучше из фонтанчика.
Кошки не жалуются и не просят словами. Но рано или поздно их организм подаёт сигнал: что-то пошло не так. И чем раньше это понять — тем дольше будет жить этот пушистый комок радости.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.