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Сухой корм как ловушка: 4 грубые ошибки, которые вредят кошке каждый день

2:38
Зоосфера

Кошки выглядят независимыми и непривередливыми, но за внешней невозмутимостью прячется тонкий организм. И если кажется, что достаточно насыпать в миску сухого корма — и вопрос с питанием решён, это опасное заблуждение.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Да, сухой корм — удобно, экономно, чисто. Но за эту удобность часто расплачиваются кошки. Не все владельцы понимают, что ошибки в кормлении могут привести к ожирению, обезвоживанию и даже проблемам с почками. Вот 4 самых частых промаха, которые пушистые точно не простят.

Ошибка 1: миска полная весь день

Постоянный доступ к корму — будто шведский стол без остановок. Но кошки, как и люди, склонны к заеданию скуки. В итоге — переедание, лишний вес и целый букет заболеваний. Лучше кормить по графику 2-3 раза в день, точно отмеряя порцию по весу.

Ошибка 2: только сухой корм и ничего больше

Сухой корм содержит около 10% влаги. А кошачий организм изначально привык получать влагу именно из еды. Если питьевой режим не налажен, риски обезвоживания и мочекаменной болезни растут. Спасают влажные корма, мясо без соли и, конечно, доступ к чистой воде. А ещё лучше — фонтанчик: кошки обожают пить из движущейся струи.

Ошибка 3: дешёвый корм — потому что "он тоже для кошек"

Экономия на корме может стоить здоровья. Продукты с низким содержанием мяса, с соей, злаками и усилителями вкуса вызывают аллергию, расстройства ЖКТ и хронические болезни. Важно читать состав: в качественном корме мясо стоит на первом месте — не мука, не кукуруза.

Ошибка 4: порция "на глаз”

Даже премиум-корм может навредить, если его слишком много. Или слишком мало. Размер порции зависит от возраста, активности и веса кошки. Игнорирование инструкции приводит к ожирению или дефициту питательных веществ.

Как кормить правильно:

  • хранить корм в герметичной упаковке,

  • следить за нормой по весу,

  • не мешать дешёвый и дорогой корм,

  • учитывать возраст питомца,

  • давать воду в свободном доступе — лучше из фонтанчика.

Кошки не жалуются и не просят словами. Но рано или поздно их организм подаёт сигнал: что-то пошло не так. И чем раньше это понять — тем дольше будет жить этот пушистый комок радости.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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