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Хвост трубой, когти наружу: что не так с попытками взять кошку на руки

2:07
Зоосфера

Иногда кажется, что всё просто: хочется взять кошку, прижать к себе — и наслаждаться её мурчанием. Но в ответ — шипение, вырывания и взгляд с укором. Что не так?

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Оказывается, у кошек свои причины не любить объятия. И если понимать их природу, становится проще выстраивать с питомцем доверительные отношения.

1. Инстинкт свободы

Контроль над телом — важнейший инстинкт у хищника. Когда кошка оказывается на руках, чувство контроля теряется. Это воспринимается как ловушка.
Ограничение движений воспринимается как угроза, особенно у независимых по характеру животных.

2. Индивидуальный характер

Одни кошки обожают сидеть на руках, другие предпочитают быть рядом — но на земле. Есть те, кто сам запрыгивает на спину, под руку, в кровать — но по собственной инициативе.
Это не каприз, а черта темперамента. И уважение границ тут работает лучше любых ласк.

3. Негативный опыт

Попытки схватить кошку на силу, особенно в детстве, могут надолго закрепиться в памяти. Если раньше хватали резко, тянули за лапы или удерживали против воли — доверие теряется.
Восстановить его можно, но только через терпение, спокойствие и постепенность.

4. Боль или дискомфорт

Если раньше всё было нормально, а теперь кошка начала избегать рук, вырываться и даже шипеть — возможно, дело в здоровье.
Боль в спине, суставах, животе, даже лёгкое недомогание может сделать объятия невыносимыми. При подозрении — лучше не затягивать с визитом к ветеринару.

Что можно сделать

  • Уважать личные границы.

  • Не брать на руки без разрешения — особенно внезапно.

  • Поощрять добровольный контакт — через ласку, голос, лакомства.

  • Приучать к рукам постепенно и в безопасной обстановке.

  • Следить за сигналами: кошка всегда "говорит", просто по-своему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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