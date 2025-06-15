Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный список посуды, которая не переживёт цикла мойки
Первая волна роз прошла — вот что нужно сделать, чтобы была вторая
От сбоев в банковской системе до наличных: наблюдается тревожный тренд среди держателей карт
Необычная мама: Нюша призналась в муках выбора между сценой и детьми в Дубае
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Шашлык из рыбы и овощей, который не стыдно подать гостям
Омоложение с подвохом: кому категорически нельзя делать нитевой лифтинг
Приключение в Молизе: 6 водопадов для трекинга и семейного отдыха
Энергия будущего: ученые спасли мир от энергетического коллапса

Они бьют акул и едят птиц: хищники, которые переписали морскую иерархию

2:38
Зоосфера

Об акуле чаще всего и думается, когда речь заходит о морских хищниках. Но подводный мир устроен сложнее. Здесь даже монстры боятся других монстров. И если заглянуть глубже, легко обнаружить — на троне давно кто-то другой. Иногда — с жабрами, иногда — с интеллектом уровня спецназа. А один вообще охотится на птиц в воздухе.

Подводный водопад
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводный водопад

1. Гигантский каранкс — бодибилдер с плавниками

Мощная рыба, похожая на качка с каменным лицом. Вес — под 80 кг, скорость — до 60 км/ч. Акулам добыча не достаётся: каранкс подбирает её на финальной прямой. Иногда — просто ради демонстрации силы.
Птицы тоже не в безопасности — карается прыжком из воды, как ракета. И съедается.
У акул — жабры, у каранкса — право на риф.

2. Косатка — интеллект, завернутый в чёрно-белый костюм

Охота — как семейное дело. Жертва — тюлень на льдине? Организуется волна. Акула? Переворачивается и съедается печень.
Команды слаженные, навыки передаются между поколениями. Звучание — разное, у каждой стаи свой диалект.
Против них с зубами — не сработает. Против них нужен интеллект. А он у косаток — в избытке.

3. Большая белая акула — опытный, но уязвимый охотник

Охота с прыжком — до 3 метров вверх. Так ловятся тюлени у берегов Южной Африки.
Сила — в первом укусе, дальше идёт экономия энергии: подождать, пока добыча ослабнет.
Но уже не вершина. Косатки приходят — и акула исчезает. Иногда — в буквальном смысле.

4. Кашалот — безмолвный охотник на глубине

Нырок — до 2 километров. Там, в темноте, — бой с гигантскими кальмарами. Шрамы — доказательство.
Ориентирование — по звуку. Эхолокация, как у подлодки.
Рядом может не быть никого, но в темноте — только он и щупальца. И кто выйдет победителем — давно решено.

5. Мегалодон — живая легенда или морская страшилка

Размер — с автобус. Вымер? Возможно. Но зубы всё ещё находят — и не всегда окаменевшие.
Питается, по слухам, китами. Или подлодками. Или просто спит где-то в Марианской впадине, пока никто не мешает.
Именно с него начинаются все разговоры о страхе перед глубиной.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Садоводство, цветоводство
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных Аудио 
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Авто
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Утро начинается с волос на подушке? Есть способ это остановить
Стены, которые давят: эти оттенки делают комнату меньше и мрачнее
Поливают не так, кормят не туда: как спасти смородину от скудного урожая
Не борщ и не окрошка: что такое свекольник и почему его стоит попробовать
Сосед улыбается, а полиция уже в пути: чем удивила Германия жительницу Челябинска
Не просто охраняют, а побеждают: эти собаки могут справиться даже с волком
За вами следят прямо сейчас: не паникуйте, но все таки проверьте телефон
Ждёт российскую армию: Верку Сердючку обвинили в пророссийской позиции после концерта в Киеве
Ели манго каждый день — результат оказался неожиданным даже для врачей
Органы после смерти мои: адвокат обвинила Седокову в шокирующем брачном договоре с Тиммой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.