Они бьют акул и едят птиц: хищники, которые переписали морскую иерархию

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Об акуле чаще всего и думается, когда речь заходит о морских хищниках. Но подводный мир устроен сложнее. Здесь даже монстры боятся других монстров. И если заглянуть глубже, легко обнаружить — на троне давно кто-то другой. Иногда — с жабрами, иногда — с интеллектом уровня спецназа. А один вообще охотится на птиц в воздухе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подводный водопад

1. Гигантский каранкс — бодибилдер с плавниками

Мощная рыба, похожая на качка с каменным лицом. Вес — под 80 кг, скорость — до 60 км/ч. Акулам добыча не достаётся: каранкс подбирает её на финальной прямой. Иногда — просто ради демонстрации силы.

Птицы тоже не в безопасности — карается прыжком из воды, как ракета. И съедается.

У акул — жабры, у каранкса — право на риф.

2. Косатка — интеллект, завернутый в чёрно-белый костюм

Охота — как семейное дело. Жертва — тюлень на льдине? Организуется волна. Акула? Переворачивается и съедается печень.

Команды слаженные, навыки передаются между поколениями. Звучание — разное, у каждой стаи свой диалект.

Против них с зубами — не сработает. Против них нужен интеллект. А он у косаток — в избытке.

3. Большая белая акула — опытный, но уязвимый охотник

Охота с прыжком — до 3 метров вверх. Так ловятся тюлени у берегов Южной Африки.

Сила — в первом укусе, дальше идёт экономия энергии: подождать, пока добыча ослабнет.

Но уже не вершина. Косатки приходят — и акула исчезает. Иногда — в буквальном смысле.

4. Кашалот — безмолвный охотник на глубине

Нырок — до 2 километров. Там, в темноте, — бой с гигантскими кальмарами. Шрамы — доказательство.

Ориентирование — по звуку. Эхолокация, как у подлодки.

Рядом может не быть никого, но в темноте — только он и щупальца. И кто выйдет победителем — давно решено.

5. Мегалодон — живая легенда или морская страшилка

Размер — с автобус. Вымер? Возможно. Но зубы всё ещё находят — и не всегда окаменевшие.

Питается, по слухам, китами. Или подлодками. Или просто спит где-то в Марианской впадине, пока никто не мешает.

Именно с него начинаются все разговоры о страхе перед глубиной.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.



