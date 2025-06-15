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Не просто охраняют, а побеждают: эти собаки могут справиться даже с волком

2:02
Зоосфера

Где-то в горах Кавказа или степях Бурятии всё ещё идёт древняя битва: волк против собаки. И пусть на первый взгляд кажется, что волк сильнее, есть породы, которые уже не одно столетие доказывают обратное. Эти собаки — не просто сторожа. Они бойцы, члены стада, готовые в одиночку остановить дикого хищника. Кто они?

Собака породы Кавказская овчарка
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Собака породы Кавказская овчарка

1. Армянский гампр: тихий, но опасный

70 кг живой преданности и силы. Он не бросается первым, но, встав на пути волка, сбивает его с ног одним точным рывком.

Фишка: сам решает, когда и как действовать. Атакует только при угрозе — и тогда не щадит.

2. Бурят-монгольский хотошо: ловкий охотник

Выведен в степях, где волка видно за версту. Хотошо умеет нападать из засады, развивает скорость до 40 км/ч, а главное — мгновенно адаптируется.

Фишка: ласков с детьми, грозен с хищниками. Универсальный охранник с интеллектом разведчика.

3. Кавказская овчарка: не отступает никогда

Массивная, шерстяная стена с глазами охотника. Если видит угрозу — будет стоять до конца. А если работает в паре — шансов у волка почти нет.

Фишка: умеет действовать в стае, защищает территорию, как свою семью.

4. Кангал: не просто собака, а танк

Турецкий великан со скоростью реакции кошки. Может противостоять даже шакалам и леопардам. Не боится ни жары, ни холода.

Фишка: работает без надзора. Сам принимает решение, сам идёт в бой.

5. Ирландский волкодав: благородный убийца

Скорость — его оружие. Он догоняет и обездвиживает жертву до того, как та поймёт, что происходит.

Фишка: в доме — подушка на лапах. В бою — молниеносный рывок и железная хватка.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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