Джунгли без этих птиц уже не будут прежними

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он будто сошёл с детской раскраски — почти метр длины, алое перо, хвост как кисть художника и громкий голос, слышный за километры. Алый ара — не просто красивая птица, а настоящая икона тропических лесов. Но именно красота и интеллект сделали его уязвимым.

Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Попугай

Угроза исчезновения

"Ара — одна из самых красивых и умных птиц в мире", — говорит Дженис Бойд.

Увы, именно эти качества привлекли к нему внимание охотников за домашними питомцами и владельцев зоопарков.

В дикой природе алых аратинг становится всё меньше — и не только из-за незаконного отлова, но и из-за вырубки лесов.

Где и какие они?

Эти попугаи живут в тропических лесах Мексики, Перу и Парагвая. Они предпочитают влажные низменности вдоль рек и редколесья.

Их длина — до 96 см (почти половина — хвост), размах крыльев — до 120 см, а вес — около килограмма. Яркое оперение — визитная карточка: яркое тело, синие и жёлтые крылья.

Существуют два подвида: Ara macao cyanoptera — североамериканский, с белыми пятнами и насыщенным оранжево-красным окрасом, и A. m. macao — южноамериканский, с зелёными вставками в крыльях.

Семья, верность и… развод

Ара формируют стабильные пары. В дикой природе процесс выбора партнёра может длиться годами.

Однако не все союзы долговечны: если пара не может вырастить потомство, ара могут "развестись" и найти новых партнёров.

Тяжёлое детство и смертельные угрозы

Птенцы появляются после 28 дней насиживания — обычно из четырёх яиц выживает только один или два. Но и после этого выживание остаётся под вопросом: змеи, хищные птицы, даже дикие пчёлы угрожают гнёздам.

Взросление у ара — это целая наука. Родители передают базовые навыки, но большую часть жизненно важных умений юный попугай перенимает у других членов стаи.

Ум, голос и еда

Ара обладают высоким интеллектом и тетрахроматическим зрением — они видят даже ультрафиолет. Они громкие, разговорчивые и используют крики для общения в густом лесу.

В их рационе — фрукты, семена, цветы и нектар. Их клювы легко справляются с самыми твёрдыми оболочками.

А сколько живут?

Если повезёт, алый ара может прожить до 30 лет — при условии, что избежит всех ловушек джунглей и человеческого внимания.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд включает 407 видов, принадлежащих к 100 родам. Известны с миоцена. Большинство попугаев очень ярко окрашены, причём преобладающим цветом обыкновенно является яркий травянисто-зелёный.

