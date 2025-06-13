Джунгли без этих птиц уже не будут прежними

Он будто сошёл с детской раскраски — почти метр длины, алое перо, хвост как кисть художника и громкий голос, слышный за километры. Алый ара — не просто красивая птица, а настоящая икона тропических лесов. Но именно красота и интеллект сделали его уязвимым.
"Ара — одна из самых красивых и умных птиц в мире", — говорит Дженис Бойд.
Увы, именно эти качества привлекли к нему внимание охотников за домашними питомцами и владельцев зоопарков.
В дикой природе алых аратинг становится всё меньше — и не только из-за незаконного отлова, но и из-за вырубки лесов.
Эти попугаи живут в тропических лесах Мексики, Перу и Парагвая. Они предпочитают влажные низменности вдоль рек и редколесья.
Их длина — до 96 см (почти половина — хвост), размах крыльев — до 120 см, а вес — около килограмма. Яркое оперение — визитная карточка: яркое тело, синие и жёлтые крылья.
Существуют два подвида: Ara macao cyanoptera — североамериканский, с белыми пятнами и насыщенным оранжево-красным окрасом, и A. m. macao — южноамериканский, с зелёными вставками в крыльях.
Ара формируют стабильные пары. В дикой природе процесс выбора партнёра может длиться годами.
Однако не все союзы долговечны: если пара не может вырастить потомство, ара могут "развестись" и найти новых партнёров.
Птенцы появляются после 28 дней насиживания — обычно из четырёх яиц выживает только один или два. Но и после этого выживание остаётся под вопросом: змеи, хищные птицы, даже дикие пчёлы угрожают гнёздам.
Взросление у ара — это целая наука. Родители передают базовые навыки, но большую часть жизненно важных умений юный попугай перенимает у других членов стаи.
Ара обладают высоким интеллектом и тетрахроматическим зрением — они видят даже ультрафиолет. Они громкие, разговорчивые и используют крики для общения в густом лесу.
В их рационе — фрукты, семена, цветы и нектар. Их клювы легко справляются с самыми твёрдыми оболочками.
Если повезёт, алый ара может прожить до 30 лет — при условии, что избежит всех ловушек джунглей и человеческого внимания.
Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд включает 407 видов, принадлежащих к 100 родам. Известны с миоцена. Большинство попугаев очень ярко окрашены, причём преобладающим цветом обыкновенно является яркий травянисто-зелёный.
Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.