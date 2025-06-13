Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Залей это в машинку — и прощайся с плесенью навсегда
SPF, сияние и кое-что водостойкое: магия косметички для отпуска
Россияне смогут сэкономить на овощах: где продают самые дешёвые огурцы и помидоры
Тренировки без перегрузок: как умно нарастить мышцы без марафонов в спортзале
Машина не заводится с первого раза: это не погода — это предупреждение
Хрустящие до заморозков — если начать в июне: как поливать огурцы, чтобы плодоносили до сентября
За кулисами жизни стюардессы: откровения, которых никто не ожидал
Каждое утро по две штуки — и вы не узнаете себя: завтрак, который насыщает, лечит и улучшает память
Рак поджелудочной – не приговор: 3 золотых правила от ведущего онколога

Джунгли без этих птиц уже не будут прежними

2:47
Зоосфера

Он будто сошёл с детской раскраски — почти метр длины, алое перо, хвост как кисть художника и громкий голос, слышный за километры. Алый ара — не просто красивая птица, а настоящая икона тропических лесов. Но именно красота и интеллект сделали его уязвимым.

Попугай
Фото: flickr.com by Mats Lindh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Попугай

Угроза исчезновения

"Ара — одна из самых красивых и умных птиц в мире", — говорит Дженис Бойд.

Увы, именно эти качества привлекли к нему внимание охотников за домашними питомцами и владельцев зоопарков.

В дикой природе алых аратинг становится всё меньше — и не только из-за незаконного отлова, но и из-за вырубки лесов.

Где и какие они?

Эти попугаи живут в тропических лесах Мексики, Перу и Парагвая. Они предпочитают влажные низменности вдоль рек и редколесья.

Их длина — до 96 см (почти половина — хвост), размах крыльев — до 120 см, а вес — около килограмма. Яркое оперение — визитная карточка: яркое тело, синие и жёлтые крылья.

Существуют два подвида: Ara macao cyanoptera — североамериканский, с белыми пятнами и насыщенным оранжево-красным окрасом, и A. m. macao — южноамериканский, с зелёными вставками в крыльях.

Семья, верность и… развод

Ара формируют стабильные пары. В дикой природе процесс выбора партнёра может длиться годами.

Однако не все союзы долговечны: если пара не может вырастить потомство, ара могут "развестись" и найти новых партнёров.

Тяжёлое детство и смертельные угрозы

Птенцы появляются после 28 дней насиживания — обычно из четырёх яиц выживает только один или два. Но и после этого выживание остаётся под вопросом: змеи, хищные птицы, даже дикие пчёлы угрожают гнёздам.

Взросление у ара — это целая наука. Родители передают базовые навыки, но большую часть жизненно важных умений юный попугай перенимает у других членов стаи.

Ум, голос и еда

Ара обладают высоким интеллектом и тетрахроматическим зрением — они видят даже ультрафиолет. Они громкие, разговорчивые и используют крики для общения в густом лесу.

В их рационе — фрукты, семена, цветы и нектар. Их клювы легко справляются с самыми твёрдыми оболочками.

А сколько живут?

Если повезёт, алый ара может прожить до 30 лет — при условии, что избежит всех ловушек джунглей и человеческого внимания.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд включает 407 видов, принадлежащих к 100 родам. Известны с миоцена. Большинство попугаев очень ярко окрашены, причём преобладающим цветом обыкновенно является яркий травянисто-зелёный.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Авто
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить
Авто
Эти автомобили доводят до истерики: мотор проще выкинуть, чем починить Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Последние материалы
Туристы застряли, самолёты не летят: как военный конфликт нарушил отдых
Обычная бутылка — смертельное оружие для микробов
Одной капли достаточно, чтобы тля исчезла — и это не магия
Шина медленно спускает: один трюк покажет, где прячется утечка
Дмитрий Маликов открыл тёмную сторону своей жизни: как звезда справляется с неврозами?
Не только любовь: эти породы требуют регулярных трат на лечение
Кожа больше не как в 20? Пять шагов, которые реально помогают
Атака на Иран: как это отразилось на мировых ценах на нефть
Выбираем лучший смарт-браслет для тренировок на открытом воздухе: ТОП 8 моделей
Дачники делают это тайком каждое лето: рецепт чесночной кашицы против болезней помидоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.