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Не только любовь: эти породы требуют регулярных трат на лечение

Зоосфера

Не только люди сталкиваются с проблемами со здоровьем — у собак тоже бывает масса недугов. Однако среди всех пород есть те, кто особенно склонен к хроническим заболеваниям, связанным с сердцем, позвоночником и дыханием. Причина — анатомия и наследственность.

Собака породы спаниель
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Собака породы спаниель

Об этом напомнил известный ветеринар из Калифорнии, США — он рассказал о трёх породах, к здоровью которых владельцам стоит относиться с особым вниманием.

Подчёркивается: при выборе питомца важно учитывать не только его внешний вид или характер, но и потенциальные расходы на лечение.

1. Мопс — очаровательный, но уязвимый

Эти собаки выглядят мило и забавно, но за внешностью скрываются серьёзные проблемы.

"Они — брахицефальные собаки, а это значит, что у них короткий нос и плоская морда. Их дыхательные пути очень узкие, и им трудно дышать, особенно в жару. Такие собаки часто страдают от одышки и перегрева”, — пояснил ветеринар.

2. Такса — "колбаска” с хрупкой спиной

Таксы, известные своей вытянутой формой тела, тоже входят в группу риска.

"Таксы — прекрасные домашние животные, но у них может быть масса проблем со здоровьем. Наиболее распространённая — болезнь межпозвонковых дисков”, — рассказал специалист.

Из-за непропорционального телосложения таксы склонны к травмам спины, и иногда даже прыжок с дивана может обернуться визитом к ветеринару.

3. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — сердце под угрозой

Нежные и ласковые кавалеры нередко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно с возрастом.

"У этой породы часто развивается болезнь митрального клапана — это клапан в сердце, который начинает разрушаться с возрастом”, — предупредил эксперт.

Это генетически обусловленное заболевание встречается довольно часто у этой породы и требует регулярного контроля.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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