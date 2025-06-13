Не только любовь: эти породы требуют регулярных трат на лечение

Не только люди сталкиваются с проблемами со здоровьем — у собак тоже бывает масса недугов. Однако среди всех пород есть те, кто особенно склонен к хроническим заболеваниям, связанным с сердцем, позвоночником и дыханием. Причина — анатомия и наследственность.
Об этом напомнил известный ветеринар из Калифорнии, США — он рассказал о трёх породах, к здоровью которых владельцам стоит относиться с особым вниманием.
Подчёркивается: при выборе питомца важно учитывать не только его внешний вид или характер, но и потенциальные расходы на лечение.
Эти собаки выглядят мило и забавно, но за внешностью скрываются серьёзные проблемы.
"Они — брахицефальные собаки, а это значит, что у них короткий нос и плоская морда. Их дыхательные пути очень узкие, и им трудно дышать, особенно в жару. Такие собаки часто страдают от одышки и перегрева”, — пояснил ветеринар.
Таксы, известные своей вытянутой формой тела, тоже входят в группу риска.
"Таксы — прекрасные домашние животные, но у них может быть масса проблем со здоровьем. Наиболее распространённая — болезнь межпозвонковых дисков”, — рассказал специалист.
Из-за непропорционального телосложения таксы склонны к травмам спины, и иногда даже прыжок с дивана может обернуться визитом к ветеринару.
Нежные и ласковые кавалеры нередко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно с возрастом.
"У этой породы часто развивается болезнь митрального клапана — это клапан в сердце, который начинает разрушаться с возрастом”, — предупредил эксперт.
Это генетически обусловленное заболевание встречается довольно часто у этой породы и требует регулярного контроля.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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