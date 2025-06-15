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Каждый делает это в воде — и зря: акула воспринимает как сигнал к нападению

3:13
Зоосфера

Морская гладь. Тёплая вода. И вдруг — плавник. В такие моменты паника берёт верх, но именно она чаще всего становится причиной трагедии. Ежегодно от нападений акул гибнет менее 10 человек, но число раненых и покалеченных куда выше. Холодная голова и правильные действия могут спасти жизнь. Вот что никогда нельзя делать, если вы оказались в поле зрения хищника.

Акула
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула

1. Не паникуйте — и не бейте воду

Да, это сложно. Но отчаянные движения руками и ногами создают вибрации, которые акула воспринимает как сигнал: "травмированная добыча поблизости". Чем хаотичнее вы двигаетесь — тем выше риск нападения.

Сохраняйте спокойствие, дышите медленно. Если плыть — то плавно и без всплесков.

2. Не оставайтесь в неподвижности, если акула рядом

Замирать в воде — плохая стратегия. Акула может подойти ближе, чтобы изучить вас. А делает она это не глазами — а челюстями. Если у вас есть под рукой доска, камера, ласты — используйте их как щит. Нет ничего? Оттолкните её рукой по носу — это чувствительная зона.

3. Не поворачивайтесь спиной

Один из главных принципов выживания: всегда видеть акулу. Не теряйте зрительный контакт. Хищник, которого видят, с меньшей вероятностью атакует. И если придётся защищаться — бейте по глазам или жабрам.

4. Не ныряйте на глубину

Уйти под воду от акулы — плохая идея. Её зрение направлено вниз, и она в своей стихии. Вы — нет. На поверхности вы заметны для спасателей, да и шансов защититься больше.

5. Не плавайте в мутной или тёмной воде

Сумерки, рассвет, вода с плохой видимостью — идеальные условия для охоты акулы. В таких условиях она может принять вас за рыбу. А поняв ошибку — уже будет поздно.

Лучше держитесь ближе к берегу, особенно в часы наибольшей активности хищников.

6. Не носите всё, что блестит

Серёжки, цепочки, кольца и даже блестящие элементы купальника могут напомнить акуле рыбий бок. А дальше — инстинкт.

Перед заходом в воду уберите все украшения и выберите одежду приглушённых тонов.

7. Не отплывайте далеко от других

Акула — одиночный охотник. И одинокий пловец — идеальная цель. Чем больше группа, тем ниже риск.

Плавайте вместе, особенно в незнакомых местах. Это повысит и вашу безопасность, и шансы на помощь.

8. Не заходите в воду рядом с едой

Кровь, рыба, отходы, даже капля — всё это работает на акулу как приглашение к обеду. Никогда не купайтесь возле мест рыбалки, промышленных сбросов или рыбных ресторанов на берегу.

Если вы ранены — немедленно выйдите из воды. Акула чувствует запах крови с огромного расстояния.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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