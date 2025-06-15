Он жил среди ледников — и скоро снова появится: древнего великана собирают по генам

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Воскресить мамонта — звучит как сценарий фантастического фильма. Но с развитием генной инженерии и биотехнологий учёные всерьёз рассматривают эту возможность. Уже сейчас они работают с древней ДНК, извлечённой из мерзлоты, чтобы подарить вторую жизнь тому, кто исчез с лица Земли тысячи лет назад.

Мамонт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мамонт

Кто такие мамонты и почему они вымерли

Мамонты — вымершие млекопитающие из семейства слоновых. Самым известным был шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius), обитавший в холодных степях Европы, Азии и Северной Америки. Некоторые популяции дожили до исторических времён — например, на острове Врангеля они существовали ещё 4000 лет назад.

Их исчезновение связано с потеплением климата после последнего ледникового периода, изменением ландшафта и пищевой базы. Свою роль сыграли и люди, охотившиеся на мамонтов ради мяса и шкур.

Можно ли клонировать мамонта

Идея вернуть мамонта возникла не на пустом месте — в Сибири находят удивительно хорошо сохранившиеся останки, из которых учёные извлекают фрагменты ДНК. Однако клонирование — это не просто "вставить" гены мамонта в клетку. Оно требует:

  • Живой ядросодержащей клетки мамонта (а таких нет — остались только мёртвые ткани);

  • Подходящей яйцеклетки и суррогатной матери, например, азиатской слонихи;

  • Совместимости между видами, генетическими и физиологическими;

  • Полного, рабочего генома мамонта, а не отдельных фрагментов.

На данный момент всё это остаётся в стадии сложных научных экспериментов.

Как работают современные проекты

Проекты вроде Colossal Biosciences (США) или Гарвардской лаборатории Джорджа Черча используют другой подход — генетическую редактуру. Вместо прямого клонирования они создают гибридный геном на базе ДНК азиатского слона с добавлением ключевых "мамонтовых" генов: тех, что отвечают за шерсть, жировые отложения, терморегуляцию.

С помощью технологии CRISPR-Cas9 учёные уже изменяют ДНК слона, шаг за шагом приближая его к мамонту.

Зачем воскрешать мамонта

У проекта есть и экологическая цель. Мамонты, как считают учёные, могли бы восстановить арктические экосистемы, вытесняя кустарники и помогая сохранить мерзлоту, что в свою очередь может замедлить выбросы метана и CO₂ - важный фактор в борьбе с глобальным потеплением.

Однако не все согласны. Критики называют проект опасной игрой в Бога, ставят под сомнение благополучие суррогатных животных и опасаются, что попытки "воскресить" мёртвых отвлекают внимание от спасения исчезающих ныне видов.

Что уже удалось сделать

В 2024 году исследователям удалось воссоздать 3D-структуру генома мамонта, замороженного 52 000 лет в сибирской мерзлоте. Это дало уникальное представление о хромосомах вымершего вида.

Однако полноценное "воскрешение" — даже в виде гибрида — остаётся делом будущего. Учёные признают: при самом оптимистичном прогнозе на появление мамонта уйдёт не менее 10-15 лет, а может и больше.

А может, и не нужно

Некоторые специалисты напоминают: азиатский слон, ближайший родственник мамонта, сам на грани исчезновения. Стоит ли тратить миллионы на воскрешение мёртвого, если живые виды нуждаются в срочной помощи?

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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