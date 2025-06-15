Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладкая кожа — больной вопрос: одна ошибка сводит всё к нулю
Не атрибут, а кепка на случай: Симоньян отказалась от статуса публичной персоны
Кошмар для путешественников: что делать, если рейс отменён, а деньги на исходе
Как не попасть на крупный штраф за мангал на участке — советы юриста
Птичка донесла: как недвусмысленный намёк Марго Овсянниковой вызвал ярость Авроры Кибы
Жульен без грибов и курицы — и всё равно в восторге: как удивить рыбным вариантом
Мертвая зона жизни: секрет выживания динозавров раскрыт
Он жил среди ледников — и скоро снова появится: древнего великана собирают по генам
Урожай не влезет в холодильник: клубника отблагодарит за простое народное средство

Их описывали одинаково на всех континентах: неужели драконы были реальны

3:54
Зоосфера

Пылающее пламя, рычание, обугленные поля — такой образ дракона веками завораживал умы. Но что если огнедышащий монстр не просто плод мифов, а потенциальное биологическое явление? На пересечении фантастики и науки сегодня можно попытаться всерьёз рассмотреть: мог бы дракон в реальности плюнуть огнём?

Глаз динозавра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз динозавра

Дракон и пламя: от "Беовульфа" до "Игры престолов"

Легенды об огнедышащих драконах — часть культурного наследия множества народов. В средневековой Европе такие существа были воплощением зла, от которого рыцари должны были освободить мир. Один из первых документированных "огнедышащих" драконов появляется в англосаксонской поэме "Беовульф". В азиатской традиции дракон — скорее мудрый защитник, но пламя как символ разрушения прочно закрепилось за его образом.

Фантазия породила огонь. Но может ли наука зажечь его всерьёз?

Что нужно, чтобы создать дракона, плюющегося огнём

С точки зрения химии, для появления пламени нужны три компонента:

  1. Горючее вещество

  2. Окислитель (обычно кислород)

  3. Источник воспламенения

Теоретически, природа уже обладает нужными механизмами — если их правильно собрать.

1. Производство горючего

У дракона могли бы быть специальные железы, выделяющие метан, этанол или другие летучие соединения. Похожие процессы уже происходят у коров и жвачных — с выбросом метана в процессе пищеварения.

2. Хранение топлива

Топливо можно было бы хранить в изолированных полостях в черепе или шее. Это как ядовитые мешочки у змей — только для огня.

3. Смешивание с кислородом

Во время выброса топливо должно быстро смешиваться с воздухом — для этого в челюстях или ноздрях могли бы быть вентиляционные каналы, как у современных ракетных форсунок.

4. Зажигание

Самая трудная задача — запуск огня. Возможные варианты:

  • Химическая реакция, как у жука-бомбардира

  • Механическая искра, например, благодаря трущимся минеральным зубам

  • Биологическое электричество, как у электрического угря

5. Защита от самовозгорания

Мембраны в ротовой полости могли бы быть покрыты термостойким слоем, похожим на стенки желудка, способные выдерживать кислоту.

6. Механизм выброса

Огненная струя должна вырываться под давлением — нужны мощные мышцы, способные выбрасывать жидкость со скоростью и точностью, как это делают змеи с ядом.

Есть ли животные, которые уже близки к этому

Некоторые существа вполне дышат — пусть не огнём, но жаром, химией и разрушением:

  • Жук-бомбардир выбрасывает горячую струю до 100 °C, отпугивая врагов.

  • Креветка-пистолет создаёт подводный кавитационный удар с температурой в 4700 °C!

  • Плевательные змеи выбрасывают яд в лицо с точностью до сантиметра.

  • Электрический угорь способен вырабатывать напряжение до 600 вольт.

Все эти примеры — доказательства того, что природа уже умеет делать что-то очень похожее.

Тогда почему до сих пор нет огнедышащих существ

Всё упирается в энергию и безопасность. Реальному организму слишком сложно справиться с нагревом, контролем реакции и защитой собственных тканей. Пока огонь — слишком агрессивная среда для биологии.

Но если бы существование таких существ было необходимо для выживания, эволюция, возможно, пошла бы именно этим путём. Ведь границы между фантастикой и возможным гораздо тоньше, чем мы думаем.

Уточнения

Драко́н (греч. δράκων) — собирательное название, объединяющее ряд мифических существ, фигурирующих в мифах и фольклоре многих народов мира.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили
Домашние животные
Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили Аудио 
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Садоводство, цветоводство
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Мертвая зона жизни: секрет выживания динозавров раскрыт
Он жил среди ледников — и скоро снова появится: древнего великана собирают по генам
Урожай не влезет в холодильник: клубника отблагодарит за простое народное средство
Гостиная и столовая в одной комнате — вот что обязательно нужно учесть
Твоя кожа знает, как бороться с солнцем — осталось не мешать ей
Простая тренировка, которая работает лучше модных методик — вот почему
Мода обнулилась: 7 пар, которые ты носила в детстве — и снова захочешь надеть
Худеешь — грустишь: связь, о которой не говорят в фитнес-клубах
Тося Чайкина раскрыла болезненную историю отношений: что скрывал её партнёр
Росатом возглавит проект первой АЭС в Казахстане — подробности сделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.