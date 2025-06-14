4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт

Белая акула весом с автомобиль и длиной более четырёх метров стала настоящей сенсацией для морских биологов. Она не просто превзошла по размерам все известные экземпляры — её появление может изменить представление о жизни самых грозных хищников океана.
17 января 2025 года команда исследователей из организации Ocearch выловила у побережья между Джорджией и Флоридой уникального представителя морской фауны. Огромный самец белой акулы по прозвищу "Претендент" оказался в центре внимания всего научного сообщества.
При длине 4,2 метра и весе 750 килограммов этот экземпляр значительно превышает размеры обычных самцов, которые, по данным Смитсоновского музея, редко вырастают более чем до 3,5-3,8 метров.
"Самцы белых акул достигают зрелости к 26 годам и обычно не превышают 3,5 метра. Такой размер — редкость. Мы были ошеломлены", — отметила доктор Харли Ньютон, главный ветеринарный специалист Ocearch.
Чтобы продолжить наблюдение за "Претендентом", учёные оснастили его маяком, закреплённым на спинном плавнике. С тех пор акула преодолела более 470 километров — последний сигнал был зафиксирован у берегов Флориды 10 февраля.
Данные, собираемые с помощью маяка, позволяют изучить:
основные маршруты миграции;
зоны размножения и кормления;
сезонные перемещения;
реакции на изменение температуры воды.
Каждый такой маршрут — шаг к лучшему пониманию биологии и экологии белой акулы.
Белая акула — не просто страшная рыба из фильмов. Это ключевой хищник, регулирующий численность морских обитателей и обеспечивающий баланс в океанической экосистеме.
Но даже таким гигантам угрожает:
промышленный и случайный отлов;
разрушение побережий;
загрязнение морей;
климатические изменения.
Исчезновение белых акул может привести к нарушению всей пищевой цепи океана. Поэтому миссия Ocearch — не только изучение, но и защита.
Поимка этой акулы открывает новые горизонты: собранные данные помогут уточнить возрастные и поведенческие особенности самцов, их скорость роста и перемещения. Это также шанс повысить осведомлённость об экологической роли акул и разрушить стереотипы о "монстрах из глубин".
"Это не просто большая акула. Это — шанс заглянуть в тайны, которые скрывает океан", — подчёркивают специалисты.
Судьба "Претендента" теперь под пристальным вниманием. И его путь может стать началом новой главы в изучении и защите величественных хищников морей.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
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