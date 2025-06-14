В зоопарке лучше сдерживать эмоции: один неверный жест — и горилла выходит из себя

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд, в зоопарке всё безопасно: за прочным стеклом играют редкие и удивительные животные, а посетители с удовольствием наблюдают за ними. Однако один, казалось бы, безобидный жест может привести к трагическим последствиям — особенно, если речь идёт о горилле.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горилла в природе

Улыбка — знак агрессии

Когда мы видим животное, вызывающее симпатию, хочется улыбнуться. Но для горилл такая человеческая мимика может оказаться провокацией. В отличие от людей, у приматов улыбка и обнажение зубов нередко интерпретируются как угроза. Особенно если этому сопутствует пристальный взгляд.

У горилл, как и у других человекообразных обезьян, язык тела играет важнейшую роль в общении. Демонстрация зубов и прямой зрительный контакт могут восприниматься как вызов или попытка запугать. В дикой природе такой сигнал часто становится поводом для выяснения иерархии — а в условиях зоопарка может привести к стрессу или вспышке агрессии.

Урок из прошлого

Об этом хорошо известно сотрудникам зоопарков, но вот посетителям — не всегда. Один из самых известных инцидентов произошёл в 2007 году в Роттердамском зоопарке. Женщина, регулярно наведывавшаяся к вольеру с гориллой и приветствовавшая её дружелюбной улыбкой, однажды стала жертвой нападения.

Животное, сбежавшее из вольера, на удивление точно направилось именно к этой посетительнице. Несмотря на меры безопасности, горилла сумела преодолеть преграды и нанесла женщине тяжёлые травмы. По мнению специалистов, именно повторяющийся "улыбчивый контакт" стал для примата раздражающим сигналом.

"Такое поведение следует воспринимать как напоминание: не всё, что кажется доброжелательным для нас, одинаково воспринимается животными. Тем более такими сложными и чувствительными, как гориллы", — считают эксперты.

Сила, которую нельзя недооценивать

Гориллы кажутся спокойными и даже "человечными", но не стоит забывать — это одни из самых мощных приматов на планете. Средний самец достигает двух метров роста и весит около 200 килограммов. Его сила позволяет поднимать до 800 килограммов, а сила укуса вдвое превосходит акулью.

Особенно опасны самцы в состоянии стресса или в момент, когда они ощущают угрозу своему статусу в иерархии. В такие моменты горилла может проявить агрессию, которая будет внезапной и молниеносной.

Как себя вести при встрече с гориллой

Если вы оказались рядом с гориллой — пусть даже через стекло или на экскурсии в заповеднике, — лучше избегать следующих действий:

Не улыбайтесь и не показывайте зубы

Не смотрите прямо в глаза животному

Не совершайте резких движений

С точки зрения гориллы, подчинённое поведение — это взгляд вниз и спокойная поза. Дружелюбие в их мире выражается иначе: например, потирание носов — жест, означающий мир и симпатию. Вот почему важно не переносить на животных человеческие шаблоны общения.

Уточнения

Гори́ллы (лат. Gorilla) — род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов.

