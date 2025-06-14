Зверь из легенд снова на свободе? Жители Колорадо боятся выходить ночью из дома

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На окраине тихого американского пригорода разгорается настоящая мистическая история. Жительница штата Колорадо сообщила о неожиданной встрече с существом, которое трудно отнести к известным науке животным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чупакабра

Ночной гость с пугающей внешностью

Женщина рассказала, что поздно вечером заметила у себя во дворе странного зверя. Он спокойно передвигался по участку, а его внешний вид поразил хозяйку:

"Это точно не была собака или лиса. У него была вытянутая морда, как у крысы, и очень длинные передние лапы — чуть ли не до земли. Он двигался странно, будто что-то выслеживал", — поделилась очевидец с местными СМИ.

По её словам, животное вело себя уверенно, не проявляло страха, и, по всей видимости, пришло не в первый раз. Позже она обнаружила, что кто-то регулярно по ночам съедает корм, оставленный для уличных кошек.

Люди обсуждают, эксперты молчат

История быстро разлетелась по округе, вызвав волну обсуждений в местных интернет-группах. Часть жителей уверена: речь идёт о чупакабре — мифическом существе, которое якобы нападает на скот и животных, оставляя после себя лишь опустошённые тела без капли крови.

Другие же считают, что речь может идти о больном койоте, еноте или даже барсуке, чья внешность изменилась из-за кожного заболевания. Однако многие признают — поведение животного действительно не было типичным для местной фауны.

"У нас тут койоты — не редкость, но то, что она описывает, совсем не похоже на них. И уж точно не на енота", — заявил один из соседей.

Учёные осторожны в формулировках

Профессор биологии из Университета Колорадо, доктор Джоан Рэндалл, отметила, что наука не располагает подтверждениями существования чупакабры. Вместе с тем, по её словам, подобные сообщения представляют интерес, так как указывают на недостаточное внимание к наблюдениям за дикой природой.

Она также подчеркнула, что в подобных историях нередко играет роль эффект коллективного воображения — особенно когда речь идёт о ночных происшествиях.

Пока в округе продолжают обсуждать, что же на самом деле видела женщина, жители стараются не оставлять своих животных на улице ночью. Миф или реальность — в Колорадо, похоже, опять проснулся древний страх перед тем, что скрывается во тьме.

Уточнения

Зве́ри или живородящие, или те́рии (лат. Theria), — подкласc млекопитающих, объединяющий всех современных живородящих млекопитающих, которые рожают детёнышей без откладывания яиц.

