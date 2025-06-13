Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага

4:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Считается, что у акул нет врагов. Эти символы морского ужаса часто воспринимаются как вершина пищевой цепи, абсолютные хищники, которым нечего бояться. Однако на деле всё совсем иначе. На разных этапах своей жизни акулы сталкиваются с множеством угроз — от хищников в море до самого опасного существа на планете: человека.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Хищники против акул: кто на самом деле сильнее

Сильные, быстрые, вооружённые зубами, акулы действительно внушают страх. Но их мощь — не броня. В океане есть те, кто готов бросить вызов даже белой акуле.

Косатки: охотники с интеллектом

Косатки, или морские волки, — пожалуй, единственные крупные млекопитающие, систематически нападающие на взрослых акул. Особенно прославились два самца — Порт и Старборд, замеченные в водах Южной Африки в 2015 году. Только в 2018-м на их счету было минимум 17 убитых белых акул.

Учёные были потрясены: все жертвы были вывернуты брюхом вверх и лишены печени — косатки использовали тактику, основанную на "тонической неподвижности". Они парализовали акул, переворачивая их на спину, а затем аккуратно извлекали печень, оставляя остальное нетронутым.

Крокодилы и кашалоты: неожиданные соперники

Казалось бы, что может связывать акулу и крокодила? Однако в Австралии такие встречи случаются. И хотя оба хищника чаще избегают схваток, в 2021 году было снято видео, где крокодил проглотил молодую акулу.

Также угрозу могут представлять кашалоты. Обычно они охотятся на кальмаров, но иногда вступают в контакт с акулами на глубине. Примеры таких столкновений фиксируются редко, но они есть.

Враг изнутри: каннибализм среди акул

В дикой природе нет моральных границ. Акулы — не исключение.

Внутриутробный каннибализм

Некоторые виды, особенно те, у кого нет плаценты, демонстрируют жуткое поведение ещё до рождения.

Эмбрионы в утробе матери поедают неоплодотворённые яйца и даже собственных братьев и сестёр.

Это возможно благодаря их высокой подвижности, что редкость для позвоночных на столь раннем этапе развития.

Каннибализм среди взрослых

Даже повзрослев, акулы не в безопасности от сородичей. Такие виды, как акула-бульдог, тигровая акула и молотоголовая, без колебаний нападают на более мелких представителей своего рода. Особенно это актуально при нехватке пищи или во время изнурительных миграций.

Молодые акулы — лёгкая добыча

Маленькие акулы ещё не успевают набрать силу, поэтому становятся целью как для чужаков, так и для собственных сородичей. Первые дни после рождения — самые опасные. На них охотятся даже взрослые акулы того же вида.

Как акулы спасаются

Несмотря на все угрозы, у акул есть свои стратегии выживания:

Камуфляж. Такие виды, как зебровая и ковровая акулы, маскируются в морском ландшафте.

Избегание. Некоторые охотятся ночью или в одиночку, чтобы не попадаться на глаза.

Миграции. Молодые особи часто уходят вглубь океана или, наоборот, приближаются к берегу — туда, где меньше крупных хищников.

Групповое поведение. Некоторые виды формируют стаи для защиты.

Главный хищник — человек

Самая страшная угроза для акул — не крокодил и не косатка. Это человек.

Промышленный вылов. Миллионы акул ежегодно попадают в сети, предназначенные для других видов.

Отлов ради плавников. Эта варварская практика продолжает существовать, несмотря на запреты.

Сетевые заграждения. Их устанавливают у пляжей для защиты купальщиков, но страдают от этого и акулы.

Акулы играют важную роль в экосистеме, регулируя численность других видов. Их исчезновение может привести к катастрофическим последствиям, включая нарушение баланса коралловых рифов и взрыв популяций рыб среднего размера.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

