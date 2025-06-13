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Бой, который не выбирают: как люди сталкиваются с медведем — и выживают

3:49
Зоосфера

Вы бы смогли выстоять в схватке с медведем? А с пумой, тигром или даже гориллой? Такие ситуации кажутся сюжетом боевика, но иногда они происходят в реальной жизни. И удивительно, сколько людей сумели выжить — без оружия, полагаясь только на инстинкт и отчаянную храбрость.

Бурый медведь
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бурый медведь

Рукопашный бой с хищником: настоящие истории

Легенды о схватках человека с диким зверем — не выдумка. Иногда на кону стоит жизнь, и у человека нет другого выбора, кроме как сражаться.

В Японии, в 2016 году, мужчина 60 лет был атакован азиатским черным медведем во время рыбалки. Животное повалило его и укусило за ногу, но бывший каратист использовал приёмы из боевых искусств, нанося удары по глазам хищника. Это заставило зверя ретироваться. Мужчина выжил и смог сам дойти до больницы.

В США, два года спустя, Дастин Грей, 29 лет, пошёл выгуливать своего щенка. Вдруг на пса напал бурый медведь. Дастин, не раздумывая, стал отбивать любимца кулаками и ногами. Несмотря на потерю сознания и ранения, он спас животное и отделался ушибами.

В Колорадо, в 2019 году, бегун оказался лицом к лицу с пумой. Попытки напугать её звуками не сработали — хищник прыгнул на мужчину. Началась настоящая схватка, в ходе которой человек сумел задушить зверя. Медики позже сказали, что ему повезло — пума была молодой.

В Калифорнии, в 2021 году, женщина с кулаками бросилась на пуму, напавшую на её ребёнка. Хищник потащил мальчика, но мать успела отбить его. Пума была застрелена позже, а ребёнок и мать госпитализированы.

В Индии, в 2022 году, Арчана Чоудхари вырвала своего 15-месячного сына из пасти тигра. Она закричала так громко, что сбежались соседи, и зверь убежал. И мать, и ребёнок выжили, несмотря на травмы.

Кто сильнее: человек или зверь

На бумаге у нас нет шансов. Наша сила и скорость меркнут рядом с возможностями зверей.

  • Бурый медведь: вес — до 700 кг, скорость — 50 км/ч, давление укуса — 800 кг/см².

  • Тигр: когти — до 10 см, скорость — 65 км/ч, укус — 500 кг/см².

  • Горилла: рост — до 2 м, вес — 200 кг, укус — 590 кг/см².

  • Человек: давление укуса — максимум 100 кг/см², бег — максимум 45 км/ч, а ногти — не оружие.

Нам не хватает природных "инструментов" для боя — когтей, клыков, мускулов. Да и не было нужды: на протяжении тысячелетий мы использовали копья, луки и позже — огнестрельное оружие. Борьба без всего этого — против природы.

Вспомните сцену из фильма "Выживший" с Леонардо Ди Каприо, где его герой сталкивается с медведицей. Это отражает всю беспомощность человека в такой ситуации.

Почему столкновений с животными будет больше

Человечество всё активнее вторгается в дикую природу: строит, расширяет города, вырубает леса. Изменения климата тоже вынуждают животных искать новые территории. Так растёт вероятность встреч людей и диких зверей.

Но есть и хорошая новость: если мы научимся уважать границы друг друга, можно избежать трагедий. Главное — помнить, что мы не одни на планете.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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