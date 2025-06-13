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Он исчез 3000 лет назад — и теперь вернётся, чтобы восстановить баланс природы

2:55
Зоосфера

Когда речь заходит о восстановлении природы, первыми на ум приходят леса, птицы и, возможно, реки. Но что если ключом к возрождению экосистем окажется… лось?

Лось
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось

В Великобритании всерьёз рассматривают возможность возвращения этих величественных животных в дикую природу. Инициатива исходит от организаций Derbyshire и Nottinghamshire Wildlife Trusts, которые уже добились успеха в реинтродукции бобров — теперь очередь за лосем.

Лось — забытый великан островов

Лось (или евразийский лось, как его официально называют) — крупнейший представитель семейства оленевых. Самцы достигают двух метров в холке и весят до 700 кг. Их массивные рога невозможно спутать ни с чем. Когда-то эти животные были коренными жителями Британских островов, но исчезли около 3000 лет назад — скорее всего, из-за охоты и разрушения среды обитания.

Сегодня лоси широко распространены в Скандинавии, России и движутся к Западной Европе, вплоть до границ Германии и Польши.

Почему именно лось

Лось — настоящий инженер экосистемы. Он — полуводный вид, который умеет приспосабливаться к динамичным условиям: сегодня его можно встретить в озере, завтра — на пойменном лугу, а послезавтра — в лесной чащобе.

Он:

  • расчищает леса, поедая молодую растительность;

  • перемешивает дно водоёмов (биотурбация), что улучшает качество воды;

  • разносит семена, способствуя биоразнообразию;

  • помогает водно-болотным угодьям поглощать углерод и снижать риск наводнений.

Будет ли Британия хорошим домом

Как подчёркивает заместитель директора Derbyshire Wildlife Trust Рэйчел Беннетт планам пока рано радоваться — нужно провести масштабные исследования и учесть мнение местных жителей. Если всё пройдёт успешно, первыми домами для лосей станут огороженные заповедники в Уиллингтонских болотах и долине Айдл.

Долгосрочная цель — оценить возможность выпуска животных в открытые пространства, без ограждений.

Возвращение как шаг в будущее

Проект важен не только для восстановления одного вида. Это шанс проверить: может ли человек осознанно вернуть утраченных животных и использовать их для возрождения целых экосистем?

"Лоси могут не только оживить природу, но и принести реальную пользу людям", — считает Беннетт.

Но чтобы это стало реальностью, предстоит большая работа: экологическая экспертиза, обсуждение с общественностью и создание условий, в которых лоси не просто выживут, а станут частью новой, восстановленной природы Британии. И если всё сложится, острова обретут не только утраченного жителя, но и мощный инструмент для борьбы с изменением климата.

Уточнения

Приро́да — материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения естественных наук.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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