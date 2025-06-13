Собаки с этим цветом глаз чаще всего болеют: но эту опасность можно предотвратить

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Голубые глаза у собак всегда приковывают внимание. Они смотрятся необычно и чарующе, особенно на фоне контрастного окраса. Но за этой внешней привлекательностью может скрываться не только особенность породы, но и потенциальные проблемы со здоровьем.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаза собаки

Чтобы не упустить важные сигналы и сохранить питомцу качество жизни, нужно знать причины появления голубых глаз, риски и меры профилактики.

Почему у собак бывают голубые глаза

Большинство щенков рождаются с голубыми глазами, но у 95% цвет меняется на карий в течение двух месяцев. У остальных он остаётся на всю жизнь. Причина — в нехватке меланина в радужке. У голубоглазых собак его почти нет в переднем слое и очень мало — в заднем. Это не аномалия, а генетическая особенность, которая чаще всего встречается у белых или пятнистых собак.

Какие породы чаще бывают голубоглазыми

Сибирский хаски

Австралийская овчарка

Катахула

Аляскинский кли кай

Веймаранер

Такса

Питбуль

Бордер-колли

Корги кардиган

Далматин

Иногда голубые глаза возникают и у других пород — из-за мутаций генов, влияющих на цвет глаз и шерсти.

Скрытые риски: что может угрожать

Хотя сам цвет глаз не считается патологией, у таких собак есть повышенный риск:

Кохлео-васкулярная глухота - чаще у белошерстных с голубыми глазами.

Альбинизм - редкое состояние с полной нехваткой меланина, вызывает проблемы со зрением, светочувствительность и деформации радужки.

Глаукома, катаракта, кератит - возрастные и воспалительные болезни глаз, из-за которых глаз становится мутным или с синеватым оттенком.

Также стоит помнить: если у взрослой собаки карие глаза вдруг стали голубыми — это может быть тревожным сигналом. Нужно срочно обратиться к ветеринару.

Как предотвратить развитие заболеваний

Регулярные осмотры у ветеринара - не реже 1-2 раз в год, особенно если у собаки светлые глаза и шерсть. Проверка слуха - особенно важна в раннем возрасте (от 3 недель), чтобы вовремя заметить признаки глухоты. Защита глаз от солнца - голубые глаза чувствительнее к свету, в яркую погоду лучше избегать длительных прогулок без тени. Гигиена и уход - протирайте глаза специальными средствами, чтобы не развивались инфекции. Не игнорируйте изменения - покраснение, плёнка, изменение цвета, слезотечение — всё это повод для консультации.

Миф о глухоте

Важно понимать: голубые глаза — не приговор. Учёные из LSU доказали, что сам по себе цвет глаз не вызывает глухоту. Однако у некоторых пород с пигментными нарушениями риск выше. Всё зависит от наследственности.

Глаза — это ещё и связь

Когда собака смотрит вам в глаза — между вами возникает гормональная связь. Уровень окситоцина возрастает и у собаки, и у хозяина. Это не просто взгляд — это доказательство привязанности.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

