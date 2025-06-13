Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши пятки в плачевном состоянии? Вот как избавиться от трещин всего за 3 шага
Одна ошибка после встречи с медузой — и боль усиливается в разы
Упражнения на ползание: путь к лучшей физической форме
Закон 1903 года всё ещё действует: французский запрет, о котором не предупреждают туристов
Любовница, которую не стыдно подать при гостях: слоёный салат для настоящих гурманов
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вишня цветёт и зеленеет, а плодов нет? Причина — под носом, но её не замечают
Ремонт за 526 миллиардов: на что россияне тратят деньги — неожиданные детали
Он исчез 3000 лет назад — и теперь вернётся, чтобы восстановить баланс природы

Собаки с этим цветом глаз чаще всего болеют: но эту опасность можно предотвратить

3:16
Зоосфера

Голубые глаза у собак всегда приковывают внимание. Они смотрятся необычно и чарующе, особенно на фоне контрастного окраса. Но за этой внешней привлекательностью может скрываться не только особенность породы, но и потенциальные проблемы со здоровьем.

Глаза собаки
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаза собаки

Чтобы не упустить важные сигналы и сохранить питомцу качество жизни, нужно знать причины появления голубых глаз, риски и меры профилактики.

Почему у собак бывают голубые глаза

Большинство щенков рождаются с голубыми глазами, но у 95% цвет меняется на карий в течение двух месяцев. У остальных он остаётся на всю жизнь. Причина — в нехватке меланина в радужке. У голубоглазых собак его почти нет в переднем слое и очень мало — в заднем. Это не аномалия, а генетическая особенность, которая чаще всего встречается у белых или пятнистых собак.

Какие породы чаще бывают голубоглазыми

  • Сибирский хаски

  • Австралийская овчарка

  • Катахула

  • Аляскинский кли кай

  • Веймаранер

  • Такса

  • Питбуль

  • Бордер-колли

  • Корги кардиган

  • Далматин

Иногда голубые глаза возникают и у других пород — из-за мутаций генов, влияющих на цвет глаз и шерсти.

Скрытые риски: что может угрожать

Хотя сам цвет глаз не считается патологией, у таких собак есть повышенный риск:

  • Кохлео-васкулярная глухота - чаще у белошерстных с голубыми глазами.

  • Альбинизм - редкое состояние с полной нехваткой меланина, вызывает проблемы со зрением, светочувствительность и деформации радужки.

  • Глаукома, катаракта, кератит - возрастные и воспалительные болезни глаз, из-за которых глаз становится мутным или с синеватым оттенком.

Также стоит помнить: если у взрослой собаки карие глаза вдруг стали голубыми — это может быть тревожным сигналом. Нужно срочно обратиться к ветеринару.

Как предотвратить развитие заболеваний

  1. Регулярные осмотры у ветеринара - не реже 1-2 раз в год, особенно если у собаки светлые глаза и шерсть.

  2. Проверка слуха - особенно важна в раннем возрасте (от 3 недель), чтобы вовремя заметить признаки глухоты.

  3. Защита глаз от солнца - голубые глаза чувствительнее к свету, в яркую погоду лучше избегать длительных прогулок без тени.

  4. Гигиена и уход - протирайте глаза специальными средствами, чтобы не развивались инфекции.

  5. Не игнорируйте изменения - покраснение, плёнка, изменение цвета, слезотечение — всё это повод для консультации.

Миф о глухоте

Важно понимать: голубые глаза — не приговор. Учёные из LSU доказали, что сам по себе цвет глаз не вызывает глухоту. Однако у некоторых пород с пигментными нарушениями риск выше. Всё зависит от наследственности.

Глаза — это ещё и связь

Когда собака смотрит вам в глаза — между вами возникает гормональная связь. Уровень окситоцина возрастает и у собаки, и у хозяина. Это не просто взгляд — это доказательство привязанности.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка
В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка
Последние материалы
Закон 1903 года всё ещё действует: французский запрет, о котором не предупреждают туристов
Любовница, которую не стыдно подать при гостях: слоёный салат для настоящих гурманов
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Он исчез 3000 лет назад — и теперь вернётся, чтобы восстановить баланс природы
Ремонт за 526 миллиардов: на что россияне тратят деньги — неожиданные детали
Вишня цветёт и зеленеет, а плодов нет? Причина — под носом, но её не замечают
Тайная муза Мити Фомина: кто вдохновил певца на здоровый образ жизни и ошеломительное похудение?
Потеешь, несмотря на антиперспирант? Проблема не в средстве, а во времени
История Японии в одном месте: место силы между Токио и Осакой, о котором молчат гиды
Секреты тех, кто покупает выгодно: на что не стоит обращать внимание на вторичке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.