Лес шепчет, вода жжёт: кто подстерегает на природе и не даёт вернуться домой спокойно

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Россия — не только страна потрясающих пейзажей, но и дом для тех, кто легко испортит прогулку по лесу или купание в море. Здесь — 15 существ, встреча с которыми может закончиться не просто испугом.

Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government Лось

Лесные и горные жители

Бурый медведь — сила и скорость под видом неуклюжести. Особенно опасен при встрече с медвежатами.

Амурский тигр — редкий, но смертельно опасный. Удар лапы — и шанс выжить минимален.

Волк — сам не нападёт, но зимой или при бешенстве становится смертельной угрозой.

Рысь — избегает людей, но раненая или бешеная способна напасть.

Лось — осенью становится агрессивным. Масса и рога превращают его в тарана.

Щитомордник (Амурская змея) — укус вызывает боль и отёки, опасен в тёплое время.

Гадюка — единственная ядовитая змея в европейской части страны. Смертельно редко, но неприятно.

Насекомые и пауки

Клещ — весной и летом активен особенно. Передаёт энцефалит и боррелиоз.

Каракурт (чёрная вдова) — мелкий паук с ядом, опасным для детей и пожилых.

Шершни и осы — яд вызывает анафилаксию, особенно опасны групповые атаки.

Водные опасности

Медуза корнерот — вызывает ожог и судороги, особенно в Чёрном море.

Морской дракончик — невзрачная рыбка с ядовитыми шипами. Боль и отёки — минимум.

Комары — кроме зуда, в ряде регионов переносят опасные болезни.

Четвероногие по соседству

Стаи бродячих собак — особенно опасны в малолюдных местах. Нападения происходят регулярно.

Смертельно опасными эти существа становятся не сразу — чаще при случайной встрече, испуге или нарушении их территории. Природа здесь красива, но требует уважения.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

