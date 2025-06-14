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Машина не спасает: кто превращает лето в тайге в игру на выживание

2:06
Зоосфера

На Севере боятся не морозов. Летом здесь появляется враг, способный довести до лихорадки и паники — мелкая мошка. Не комар, не муха, а крошечное насекомое, способное превратить поход в экспедицию страха.

Киргизстан, Сосновый лес
Фото: commons.wikimedia.org by RazidaOsmonalieva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Киргизстан, Сосновый лес

Укус, после которого не заснуть

Мошка не прокалывает кожу, как комар, а отгрызает кусочек. Сразу после — впрыскивает слюну с анестезирующим эффектом. В составе — ферменты, вызывающие сильные отёки, зуд, жар до 39 °C и слабость. Симптомы могут держаться до двух недель.

При массовой атаке — до 500 укусов за 3 минуты — возможны осложнения вплоть до отёка лёгких. В машине спрятаться не получится: мошка проникает в щели, прячется под обшивкой, находит любые лазейки.

Кто в зоне риска

Особенно активно насекомые нападают:

  • при температуре от +8 до +30 °C

  • на людей в тёмной одежде

  • на тех, кто потеет и тяжело дышит (включая детей и беременных)

Мошка чувствует углекислый газ, тепло и запах пота. Яркие цвета — дополнительный стимул для атаки. Ветер более 2 м/с — единственное, что способно остановить рой.

Как спасались раньше

Использовались дымокуры из сырой травы и хвои. Одежду пропитывали берёзовым дёгтем, кожу смазывали рыбьим жиром. На лето старались уводить стада в районы, где сильнее ветер — к морю или на возвышенности.

Что помогает сейчас

Подходят репелленты с содержанием ДЭТА от 20%. Из подручных средств — настойка гвоздики, плотная светлая одежда и накомарники. Машина — временное укрытие, но не защита. Без специальной экипировки обойтись сложно.

Север прекрасен, но суров

Даже при белых ночах и бескрайних просторах здесь правит кровососущая мелочь. Жизнь на Севере требует стойкости и подготовки. Но она того стоит.

Уточнения

Тайга́ — биом, характеризующийся преобладанием хвойных лесов, образованных в основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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