Машина не спасает: кто превращает лето в тайге в игру на выживание

На Севере боятся не морозов. Летом здесь появляется враг, способный довести до лихорадки и паники — мелкая мошка. Не комар, не муха, а крошечное насекомое, способное превратить поход в экспедицию страха.
Мошка не прокалывает кожу, как комар, а отгрызает кусочек. Сразу после — впрыскивает слюну с анестезирующим эффектом. В составе — ферменты, вызывающие сильные отёки, зуд, жар до 39 °C и слабость. Симптомы могут держаться до двух недель.
При массовой атаке — до 500 укусов за 3 минуты — возможны осложнения вплоть до отёка лёгких. В машине спрятаться не получится: мошка проникает в щели, прячется под обшивкой, находит любые лазейки.
Особенно активно насекомые нападают:
при температуре от +8 до +30 °C
на людей в тёмной одежде
на тех, кто потеет и тяжело дышит (включая детей и беременных)
Мошка чувствует углекислый газ, тепло и запах пота. Яркие цвета — дополнительный стимул для атаки. Ветер более 2 м/с — единственное, что способно остановить рой.
Использовались дымокуры из сырой травы и хвои. Одежду пропитывали берёзовым дёгтем, кожу смазывали рыбьим жиром. На лето старались уводить стада в районы, где сильнее ветер — к морю или на возвышенности.
Подходят репелленты с содержанием ДЭТА от 20%. Из подручных средств — настойка гвоздики, плотная светлая одежда и накомарники. Машина — временное укрытие, но не защита. Без специальной экипировки обойтись сложно.
Даже при белых ночах и бескрайних просторах здесь правит кровососущая мелочь. Жизнь на Севере требует стойкости и подготовки. Но она того стоит.
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