Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Медведи — не просто пушистые герои сказок и мультиков. Это стратеги, выживальщики и настоящие хозяева леса, которые помнят карту тайги, умеют ловить рыбу и обезвреживать капканы. Но даже у таких титанов дикой природы есть враг. Причём самый опасный — из своей же стаи.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бурый медведь

Медведь против медведя

Шок-факт: главный враг бурого медведя — другой медведь. Особенно это касается самцов. Те не только не прочь расправиться с чужими детёнышами, но и могут напасть на сородича без особой причины. Медвежьи "семейные ужины" — это вам не чай с вареньем, а скорее хоррор-версия "Родственников".

Медведицы с детёнышами бегут… к людям

Звучит странно, но чтобы спасти своих малышей от сородичей, медведицы нередко селятся ближе к человеку. Логика проста: люди хоть и странные, но своих не едят. Так и появляются у обочин трогательные медвежата-попрошайки — наивные и хитрые одновременно.

Почему медведи всё чаще подходят к людям

Причины — на поверхности:

Контейнеры с отходами . Для медведя это фастфуд. Зачем гнаться за лосем, если можно порыться в мусоре?

Снижение охоты. Если раньше ежегодно добывали 10-15% особей, то сейчас — около 1%. Медведей стало слишком много. И теперь на Ямале один хищник приходится не на 30, а на 5 копытных.

Интеллект в шубе

IQ у медведя — до 85 баллов. Он запоминает территории до 400 км², знает расписание ягод и даже обходит ловушки. А мы… ищем телефон, держа его в руке.

Пик опасности — июль

В разгар брачного периода медведи особенно агрессивны. Столкновение на лесной дороге в этот момент может стать последним в списке ваших приключений.

Встреча с медведем: что делать

Не кормите

Не выходите из машины

Не пытайтесь делать селфи

Уезжайте медленно

Сигнальте только при угрозе

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

