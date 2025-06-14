Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

Медведи — не просто пушистые герои сказок и мультиков. Это стратеги, выживальщики и настоящие хозяева леса, которые помнят карту тайги, умеют ловить рыбу и обезвреживать капканы. Но даже у таких титанов дикой природы есть враг. Причём самый опасный — из своей же стаи.
Шок-факт: главный враг бурого медведя — другой медведь. Особенно это касается самцов. Те не только не прочь расправиться с чужими детёнышами, но и могут напасть на сородича без особой причины. Медвежьи "семейные ужины" — это вам не чай с вареньем, а скорее хоррор-версия "Родственников".
Звучит странно, но чтобы спасти своих малышей от сородичей, медведицы нередко селятся ближе к человеку. Логика проста: люди хоть и странные, но своих не едят. Так и появляются у обочин трогательные медвежата-попрошайки — наивные и хитрые одновременно.
Причины — на поверхности:
Контейнеры с отходами. Для медведя это фастфуд. Зачем гнаться за лосем, если можно порыться в мусоре?
Снижение охоты. Если раньше ежегодно добывали 10-15% особей, то сейчас — около 1%. Медведей стало слишком много. И теперь на Ямале один хищник приходится не на 30, а на 5 копытных.
IQ у медведя — до 85 баллов. Он запоминает территории до 400 км², знает расписание ягод и даже обходит ловушки. А мы… ищем телефон, держа его в руке.
В разгар брачного периода медведи особенно агрессивны. Столкновение на лесной дороге в этот момент может стать последним в списке ваших приключений.
Не кормите
Не выходите из машины
Не пытайтесь делать селфи
Уезжайте медленно
Сигнальте только при угрозе
Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.
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