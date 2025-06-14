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Зачем кошки спят в самых нелепых местах — и как это остановить

1:48
Зоосфера » Кошки

Казалось бы, у кошки есть уютная кроватка, но она снова улеглась в раковине, коробке или… ваших ботинках? Милый каприз? Не всегда.

Кошка с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с хозяйкой

Такое поведение может быть не только забавным, но и говорить о куда более серьёзных вещах. Странные места для сна — это не просто прихоти пушистого любимца. За этим стоят глубинные кошачьи инстинкты — а порой и тревожные сигналы.

Что ищет кошка, выбирая место для сна

При выборе "ложа" коты ориентируются на несколько важных факторов:

  • Высота. Чем выше, тем безопаснее. С высоты видно всё - идеальное укрытие для охотника.
  • Тепло и уют. Картонная коробка, мягкий плед или даже раковина могут сохранять тепло дольше, чем открытая лежанка.
  • Уединение. Кошки ищут места, где можно спрятаться, но при этом контролировать обстановку.
  • Запах. Ваша обувь пахнет вами — а значит, безопасна и родна.

Когда это — не просто странность

Если кошка внезапно начала спать в новых, непривычных местах — это может быть поводом для беспокойства. Внезапная смена привычек часто сигнализирует о:

  • Стрессе или тревоге
  • Чувстве уязвимости
  • Потенциальных проблемах со здоровьем

Если такие изменения кажутся резкими или необъяснимыми — не затягивайте с визитом к ветеринару.

Как сделать кошке "ту самую" кроватку

  • Предложите несколько уровней: одна кровать — на полу, другая — повыше.
  • Подберите закрытые формы: туннели, домики, коробки с входом.
  • Ставьте кровати в тихие и защищённые уголки, а не в проходах.

Так питомец сам выберет, где ему комфортнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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