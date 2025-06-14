Зачем кошки спят в самых нелепых местах — и как это остановить

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Казалось бы, у кошки есть уютная кроватка, но она снова улеглась в раковине, коробке или… ваших ботинках? Милый каприз? Не всегда.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с хозяйкой

Такое поведение может быть не только забавным, но и говорить о куда более серьёзных вещах. Странные места для сна — это не просто прихоти пушистого любимца. За этим стоят глубинные кошачьи инстинкты — а порой и тревожные сигналы.

Что ищет кошка, выбирая место для сна

При выборе "ложа" коты ориентируются на несколько важных факторов:

Высота. Чем выше, тем безопаснее. С высоты видно всё - идеальное укрытие для охотника.

Чем выше, тем безопаснее. С высоты видно всё - идеальное укрытие для охотника. Тепло и уют. Картонная коробка, мягкий плед или даже раковина могут сохранять тепло дольше, чем открытая лежанка.

Картонная коробка, мягкий плед или даже раковина могут сохранять тепло дольше, чем открытая лежанка. Уединение. Кошки ищут места, где можно спрятаться, но при этом контролировать обстановку.

Кошки ищут места, где можно спрятаться, но при этом контролировать обстановку. Запах. Ваша обувь пахнет вами — а значит, безопасна и родна.

Когда это — не просто странность

Если кошка внезапно начала спать в новых, непривычных местах — это может быть поводом для беспокойства. Внезапная смена привычек часто сигнализирует о:

Стрессе или тревоге

Чувстве уязвимости

Потенциальных проблемах со здоровьем

Если такие изменения кажутся резкими или необъяснимыми — не затягивайте с визитом к ветеринару.

Как сделать кошке "ту самую" кроватку

Предложите несколько уровней: одна кровать — на полу, другая — повыше.

Подберите закрытые формы: туннели, домики, коробки с входом.

Ставьте кровати в тихие и защищённые уголки, а не в проходах.

Так питомец сам выберет, где ему комфортнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

