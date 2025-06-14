Зачем кошки спят в самых нелепых местах — и как это остановить

Казалось бы, у кошки есть уютная кроватка, но она снова улеглась в раковине, коробке или… ваших ботинках? Милый каприз? Не всегда.
Такое поведение может быть не только забавным, но и говорить о куда более серьёзных вещах. Странные места для сна — это не просто прихоти пушистого любимца. За этим стоят глубинные кошачьи инстинкты — а порой и тревожные сигналы.
При выборе "ложа" коты ориентируются на несколько важных факторов:
Если кошка внезапно начала спать в новых, непривычных местах — это может быть поводом для беспокойства. Внезапная смена привычек часто сигнализирует о:
Если такие изменения кажутся резкими или необъяснимыми — не затягивайте с визитом к ветеринару.
Так питомец сам выберет, где ему комфортнее.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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