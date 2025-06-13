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Вот почему ваш кот выбирает именно шторы — и как его переубедить

2:05
Зоосфера » Кошки

Свежие шторы, идеально дополняющие интерьер, и… царапины от любимого кота. Знакомо? К счастью, есть способы остановить пушистого разрушителя — мягко и эффективно.

Кошачьи лапы
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошачьи лапы

Почему коты лезут на шторы

Шторы — это для кота почти как дерево в джунглях. Высота, движение ткани и возможность наблюдать за улицей делают их особенно заманчивыми. Плюс — инстинкт точить когти, скука и желание привлечь внимание.

Простые решения:

1. Сделайте подоконник "котодоступным"

Часто шторы — просто путь к окну. Уберите с подоконника лишнее, расстелите мягкую подстилку, сбоку отодвиньте штору. Добавьте мятный спрей — коту понравится.

2. Дайте альтернативу

Когтеточка или кошачья "лестница" решают сразу две задачи: тренировка и развлечение. Ставьте конструкцию рядом с окном — животное само сделает выбор в её пользу.

3. Смените текстиль

Шторы можно заменить на рулонные или жалюзи — они не такие "ласковые" для когтей. Или наклейте на ткань специальные липкие полоски: кошке не понравится ощущение, и она оставит попытки.

4. Играйте чаще

Иногда причина — обычная скука. Больше игр, интерактивных игрушек и общения — и коту будет просто не до штор.

5. Используйте "антишторный" запах

Цитрусовые ароматы — враги кошачьих шалостей. Обработайте ими нижнюю часть штор. Это неопасно, но действует почти безотказно.

6. Следите за когтями

Регулярная стрижка когтей снижает потребность их точить. Если не уверены, как — доверьте процедуру специалисту.

Главное — не ругайте кота. Он не мстит, а просто ищет удобный способ реализовать свои природные инстинкты. Помогите ему найти более подходящий — и шторы останутся целыми.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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