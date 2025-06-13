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Лайфхак с монетой: как я больше не чищу птичью поилку каждую неделю

1:34
Зоосфера » Птицы

С первыми тёплыми днями хочется снова услышать щебет птиц у себя во дворе. Чтобы привлечь пернатых гостей, многие устанавливают поилку или купальню для птиц. Но есть одна проблема: вода в них быстро становится мутной из-за водорослей и загрязнений. А это — настоящий рассадник бактерий.

Птица
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица

Как же сохранить воду чистой без химии

Монета на дне творит чудеса

Обычная монета в 1 или 2 евроцента может стать отличным помощником. Просто положите пару таких монеток на дно птичьей купальни. Как это работает? Всё дело в меди — она действует как природный антисептик. При контакте с водой медь начинает выделять ионы, которые тормозят развитие водорослей и микроорганизмов.

Этот зелёный налёт делает воду грязной и непригодной для птиц. Монета помогает отсрочить его появление.

Это не значит, что купальню больше не придётся мыть. Но благодаря такой хитрости, чистить её нужно будет значительно реже.

Какие монеты подойдут лучше всего

Идеальны монеты, выпущенные до 1982 года — в них содержание меди выше. Но и современные варианты тоже сработают, пусть и чуть менее эффективно.

Если не хочется использовать монеты, можно найти медные аксессуары или специальные медные вставки для поилок. Но зачем тратиться, когда у вас в кошельке, возможно, уже есть нужный "ингредиент”?

Уточнения

Медь (химический символ — Cu, от лат. Cuprum) — химический элемент 11-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29.

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