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Больше микробов, чем у собак: неожиданный факт о бороде

1:42
Зоосфера » Собаки

Борода — не только элемент стиля, но и символ мужественности. Однако мало кто задумывается, что за её внушительным видом могут прятаться довольно неприятные вещи. Как оказалось, носить бороду — это не всегда безопасно.

Борода
Фото: Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борода

Микробы, хуже чем у собак

Бороды могут быть буквально рассадником микробов — их в них порой больше, чем в собачьей шерсти или… на сиденье унитаза.

Они создают теплую, часто влажную среду, где могут накапливаться остатки пищи и жиры — идеальные условия для роста микробов.

Эти микробы процветают не только благодаря условиям, но и из-за постоянного контакта с руками, которые касаются лица и различных поверхностей.

Шокирующие результаты исследований

Одно из исследований 2018 года сравнило уровень гигиеничности бород и собачьей шерсти. Результат удивил: у всех 18 мужчин были выявлены высокие показатели микробной активности, тогда как у собак — только у 23 из 30.

Также выяснилось, что борода может быть источником кожных инфекций вроде импетиго — заразной сыпи, вызванной золотистым стафилококком. В редких случаях в бороде даже обнаруживали паразитов, например, лобковых вшей.

Как защититься

Кожа под бородой — чувствительная зона, уязвимая к загрязнениям и микробам. Поэтому:

  • мойте бороду ежедневно;
  • используйте увлажняющие средства;
  • вычесывайте загрязнения специальной расчёской;
  • регулярно подстригайте волосы.

Соблюдая базовую гигиену, можно наслаждаться своей бородой без риска для здоровья.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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