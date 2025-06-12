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Болтливость кошки объяснили: генетика раскрыла тайну кошачьего мурлыканья

2:19
Зоосфера

Некоторые кошки не затыкаются, стоит только вы зайти в комнату, другие же — как тени: молчаливые, спокойные и почти незаметные. Новое исследование показало, что причина этого может быть зашита в ДНК.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Генетика и мурлыканье: связь, которую не ожидали

Исследователи обнаружили связь между "разговорчивостью" кошек и вариациями гена рецептора андрогенов (AR), расположенного в Х-хромосоме.

Этот ген влияет на поведение животных через регуляцию уровня тестостерона — и, как оказалось, может оказывать влияние на склонность к вокализации.

Особый интерес вызвало различие в аллелях этого гена. Их классифицировали по длине:

  • Короткие аллели (до 18 повторов) чаще встречались у кошек, активно издающих звуки.
  • Длинные аллели (от 19 повторов) — у более "тихих" питомцев.

Любопытно, что именно у домашних кошек были обнаружены длинные аллели, тогда как у диких представителей семейства кошачьих (Felidae) они не встречались вовсе.

Кастраты и анкеты: как проводилось исследование

В исследовании участвовали 280 кастрированных кошек смешанных пород. Их ДНК сопоставили с поведенческими анкетами, заполненными владельцами.

Выяснилось: кошки с короткими аллелями мурлычут чаще, а самцы в целом более склонны к звукоизданию, чем кошки с длинными аллелями.

Исследователи предполагают, что развитие более длинных аллелей у домашних животных связано с уменьшением потребности во взаимодействии через звуки — ведь за ними ухаживают люди.

Когда тишина может быть тревожной

Авторы подчёркивают, что молчаливость кошек с длинными аллелями не всегда признак спокойствия. Напротив — такие питомцы могут просто "не подавать виду" при стрессе или болезни.

Именно поэтому им стоит уделять больше внимания — особенно наблюдая за невербальными сигналами.

Почему рыжие коты чаще самцы?

И, да, один из вечных вопросов — почему так много рыжих котов оказывается самцами — также может объясняться генетическими мутациями, связанными с теми же Х-хромосомами. Но это уже совсем другая история.

Уточнения

Тестостеро́н (от "тестикулы", "стерол" и "кетоны") — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов. В той или иной степени является стимулом полового поведения животных.

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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