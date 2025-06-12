Сила и точность в одном: чем уникален хобот слона

Слон может поднять бревно весом под 300 килограммов, а спустя пару минут — аккуратно выдуть скорлупу арахиса и отправить орех в рот. Всё это — благодаря его невероятному хоботу.
Хобот — это не просто удлинённый нос. В нём — десятки тысяч отдельных мышц, гораздо больше, чем во всём человеческом теле.
Этот уникальный орган сочетает в себе мощь и точность, позволяя слону и поднимать, и манипулировать мельчайшими предметами.
Интересный факт: у африканских слонов на конце хобота два своеобразных "пальца", у азиатских — один.
Благодаря ним хобот работает почти как рука с противопоставленным большим пальцем.
Существует несколько версий происхождения хобота. Вот основные из них:
Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных. В настоящее время к этому семейству относятся 3 ныне живущих вида. Африканские саванные слоны — наиболее крупные наземные млекопитающие.
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