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Сила и точность в одном: чем уникален хобот слона

1:40
Зоосфера

Слон может поднять бревно весом под 300 килограммов, а спустя пару минут — аккуратно выдуть скорлупу арахиса и отправить орех в рот. Всё это — благодаря его невероятному хоботу.

Африканский слон
Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License
Африканский слон

Инструмент из десятков тысяч мышц

Хобот — это не просто удлинённый нос. В нём — десятки тысяч отдельных мышц, гораздо больше, чем во всём человеческом теле.

Этот уникальный орган сочетает в себе мощь и точность, позволяя слону и поднимать, и манипулировать мельчайшими предметами.

Интересный факт: у африканских слонов на конце хобота два своеобразных "пальца", у азиатских — один.

Благодаря ним хобот работает почти как рука с противопоставленным большим пальцем.

Зачем слону такой орган?

Существует несколько версий происхождения хобота. Вот основные из них:

  • Параллельно с бивнями. Возможно, хобот развивался одновременно с удлинением бивней, которые мешают слонам брать пищу прямо ртом. Хобот в таком случае стал "посредником" между едой и пастью.
  • Чтобы есть и пережёвывать одновременно. Когда слон пережёвывает одну порцию, хобот может добывать следующую. Это позволяет животному потреблять больше пищи за меньшее время.
  • Наследие полуводного прошлого. Самая интересная гипотеза: хобот появился как дыхательная трубка у водного предка слонов. Это кажется логичным, если вспомнить, что ближайшие живущие родственники слонов — ламантины и дюгони — водные млекопитающие.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных. В настоящее время к этому семейству относятся 3 ныне живущих вида. Африканские саванные слоны — наиболее крупные наземные млекопитающие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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