Короткий хвост, длинная история: как появились самые необычные кошки

Бобтейлы — кошки с короткими хвостами, появившимися из-за естественной мутации или селекции. Несмотря на диковатый внешний вид, они часто удивительно ласковы, общительны и по поведению напоминают собак.
Американский бобтейл: дружелюбный путешественник
Порода родом из США. Её история началась с котёнка по имени Йоди, найденного в индейской резервации. Эти кошки среднего размера с широкой грудью, полудлинной шерстью и очень контактным характером. Любят гулять на поводке и формируют крепкую привязанность к людям.
Японский бобтейл: символ удачи
Имеет хвост в форме пушистого помпона и считается настоящим талисманом удачи в Японии. Активные, разговорчивые и отличные охотники на мышей, эти кошки обладают выразительной внешностью и энергичным темпераментом.
Пикси-боб: домашняя "рысь"
Хотя происхождение от рыси — миф, пикси-бобы действительно выглядят дико: короткий хвост, массивное тело, кисточки на ушах. Но в душе — это дружелюбные питомцы с уравновешенным нравом, которых активно разводят за их характер и внешний вид.
Меконгский бобтейл: изящный аристократ
Родом из Юго-Восточной Азии. Обладает стройным телосложением, коротким хвостом и выразительными голубыми глазами. Это одна из наименее известных пород бобтейлов, но очарование у неё - королевское.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.