Короткий хвост, длинная история: как появились самые необычные кошки

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бобтейлы — кошки с короткими хвостами, появившимися из-за естественной мутации или селекции. Несмотря на диковатый внешний вид, они часто удивительно ласковы, общительны и по поведению напоминают собак.

Фото: commons.wikimedia. org by TRUE KURILIANS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курильский бобтейл

4 породы кошек бобтейл — с коротким хвостом и собачьей преданностью

Американский бобтейл: дружелюбный путешественник

Порода родом из США. Её история началась с котёнка по имени Йоди, найденного в индейской резервации. Эти кошки среднего размера с широкой грудью, полудлинной шерстью и очень контактным характером. Любят гулять на поводке и формируют крепкую привязанность к людям.

Японский бобтейл: символ удачи

Имеет хвост в форме пушистого помпона и считается настоящим талисманом удачи в Японии. Активные, разговорчивые и отличные охотники на мышей, эти кошки обладают выразительной внешностью и энергичным темпераментом.

Пикси-боб: домашняя "рысь"

Хотя происхождение от рыси — миф, пикси-бобы действительно выглядят дико: короткий хвост, массивное тело, кисточки на ушах. Но в душе — это дружелюбные питомцы с уравновешенным нравом, которых активно разводят за их характер и внешний вид.

Меконгский бобтейл: изящный аристократ

Родом из Юго-Восточной Азии. Обладает стройным телосложением, коротким хвостом и выразительными голубыми глазами. Это одна из наименее известных пород бобтейлов, но очарование у неё - королевское.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



