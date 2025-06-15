Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Из-за потепления климата гризли стали проникать в арктические регионы, традиционно занятые белыми медведями. Особенно это заметно летом, когда белые медведи ожидают формирования морского льда, а гризли осваивают новые территории, включая Канадский Арктический архипелаг.

Фото: commons.wikimedia.org by Byrdyak, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ведмідь у лісі

Как глобальное потепление создало гибридов гризли и белого медведя

Когда представители двух видов пересекаются, возможно спаривание. Потомок самца гризли и самки белого медведя называется гроларом, а наоборот — пизли. На сегодняшний день все гибриды, зафиксированные в дикой природе, относятся к первому типу.

Гибриды существуют, но их мало

Исследователь Рут Ривкин отмечает, что подобные встречи редки, но всё же происходят. Самцы гризли проявляют большую активность и агрессию, что даёт им преимущество в борьбе за самок. Ожидалось, что гибриды станут появляться чаще, однако реальность оказалась иной.

Мониторинг гибридизации: итоги

С целью отслеживания скрытого скрещивания был разработан специальный генетический чип SNP. С его помощью учёные смогли подтвердить существование лишь восьми гроларов, что указывает на крайнюю редкость таких случаев в Западной Арктике.

Уточнения

Бу́рый медве́дь - млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.

