Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться

Из-за потепления климата гризли стали проникать в арктические регионы, традиционно занятые белыми медведями. Особенно это заметно летом, когда белые медведи ожидают формирования морского льда, а гризли осваивают новые территории, включая Канадский Арктический архипелаг.
Когда представители двух видов пересекаются, возможно спаривание. Потомок самца гризли и самки белого медведя называется гроларом, а наоборот — пизли. На сегодняшний день все гибриды, зафиксированные в дикой природе, относятся к первому типу.
Гибриды существуют, но их мало
Исследователь Рут Ривкин отмечает, что подобные встречи редки, но всё же происходят. Самцы гризли проявляют большую активность и агрессию, что даёт им преимущество в борьбе за самок. Ожидалось, что гибриды станут появляться чаще, однако реальность оказалась иной.
Мониторинг гибридизации: итоги
С целью отслеживания скрытого скрещивания был разработан специальный генетический чип SNP. С его помощью учёные смогли подтвердить существование лишь восьми гроларов, что указывает на крайнюю редкость таких случаев в Западной Арктике.
Бу́рый медве́дь - млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.