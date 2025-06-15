Они тихо лежат в засаде и спасают урожай: как змеи помогают людям

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На африканских полях фермеры нередко сталкиваются с грызунами, уничтожающими урожай. Хотя змей традиционно считают опасными, исследования профессора Грэма Александера из Университета Витватерсранда опровергают это представление.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змея гадюка

Гадюки на страже урожая: как змеи помогают африканским фермерам

Обычные обитательницы саванн — шумящие гадюки (Bitis arietans) — оказываются ценными союзниками фермеров. Эти змеи не гоняются за добычей, а маскируются и поджидают мелких грызунов, эффективно контролируя их численность.

Голод как стратегия

Одна гадюка может съесть до десяти грызунов за раз. В отличие от млекопитающих-хищников, которые лишь немного увеличивают потребление пищи при её избытке, гадюки способны увеличить его в 12 раз. Более того, они могут не есть до двух лет, оставаясь в экосистеме в "спящем" режиме и активизируясь при росте популяции грызунов.

Экономия и экологическая выгода

Присутствие таких змей снижает необходимость в ядах и ловушках, делая сельское хозяйство менее затратным и более устойчивым. Шумящие гадюки — пример того, как дикая природа может стать союзником человека, если изменить к ней отношение.

Уточнения

Обыкновенная гадюка — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

