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Полезный, но заразный: стоит ли пускать ежа в огород

1:00
Зоосфера

Хотя ежи поедают насекомых-вредителей и на первый взгляд кажутся полезными для огорода, специалисты советуют не поощрять их присутствие. В дикой природе здоровые ежи избегают людей, а вот больные особи чаще идут к человеческому жилью.

Ёж
Фото: commons.wikimedia.org by Lars Karlsson (Keqs), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ёж

Почему ежей не стоит оставлять на дачном участке

Ежи могут быть переносчиками опасных заболеваний. В случае укуса возможно заражение бешенством, туляремией, лептоспирозом и даже герпесом. Кроме того, они часто переносят иксодовых клещей, которые представляют опасность как для человека, так и для домашних животных.

Что советуют делать

По словам депутата Госдумы Николая Чаплина, на участках следует использовать отпугиватели, не оставлять пищевые отходы и источники запаха, привлекающие животных. Также не стоит кормить диких зверей — это может привести к тому, что они начнут приходить регулярно и даже приведут с собой других.

Уточнения

Ежо́вые — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных.

Автор Дмитрий Тезнев
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