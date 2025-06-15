Полезный, но заразный: стоит ли пускать ежа в огород

Хотя ежи поедают насекомых-вредителей и на первый взгляд кажутся полезными для огорода, специалисты советуют не поощрять их присутствие. В дикой природе здоровые ежи избегают людей, а вот больные особи чаще идут к человеческому жилью.
Ежи могут быть переносчиками опасных заболеваний. В случае укуса возможно заражение бешенством, туляремией, лептоспирозом и даже герпесом. Кроме того, они часто переносят иксодовых клещей, которые представляют опасность как для человека, так и для домашних животных.
Что советуют делать
По словам депутата Госдумы Николая Чаплина, на участках следует использовать отпугиватели, не оставлять пищевые отходы и источники запаха, привлекающие животных. Также не стоит кормить диких зверей — это может привести к тому, что они начнут приходить регулярно и даже приведут с собой других.
Ежо́вые — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных.
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