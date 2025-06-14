Ради жизни — без рогов: необычный способ спасти самых уязвимых гигантов

Север Южной Африки, где расположен национальный парк Крюгера, остаётся горячей точкой на карте браконьерства. Здесь живёт около четверти всех носорогов планеты, и именно здесь учёные провели масштабное семилетнее исследование, завершившееся в 2023 году.
В восьми из одиннадцати резерватов, участвовавших в исследовании, проводилось регулярное обезроживание носорогов. Рога у них отрастают, поэтому процедуру повторяли каждые два года. В трёх резерватах рога оставались нетронутыми — для сравнения.
Минус рог — минус браконьер
Результаты оказались убедительными: уровень браконьерства снизился на 78 % в тех местах, где у носорогов удаляли рога. Это спасло жизни сотням животных. Учёные признают, что это радикальная, но эффективная мера, особенно в условиях, когда рог — главный объект охоты.
Цена выживания
Хотя рог — символ силы и идентичности носорога, его утрата не влияет на здоровье животного. В условиях реальной угрозы жизни обезроживание становится вынужденным компромиссом между сохранением вида и естественным обликом.
Носоро́ги - семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.
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