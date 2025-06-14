Симптомы, которые нельзя пропустить: как понять, что животному слишком жарко

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Высокие температуры тяжело переносят не только люди, но и домашние животные. Ветеринар Михаил Шеляков напоминает: перегрев может быть смертельно опасным и требует внимания к каждому питомцу — от собаки до птицы.

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Как защитить питомцев от жары: рекомендации ветеринара

У собак риск перегрева зависит от породы, размера и даже цвета шерсти. Прогулки стоит планировать на раннее утро или поздний вечер. Особенно это важно для тёмных и маленьких пород, но и крупные собаки перегреваются не меньше.

Как распознать перегрев

Тревожные симптомы — вялость, дрожь, "стеклянный" взгляд, обильное слюнотечение и даже потеря сознания. В этом случае питомца срочно нужно переместить в прохладу, смочить шерсть и дать воду. Если самочувствие не улучшается — сразу к ветеринару.

Осторожно с охлаждением

Охлаждающие коврики — полезное средство, но их нужно использовать аккуратно. Переохлаждение также опасно, особенно для мелких животных с тонким подкожным жиром.

Как помочь кошкам, птицам и грызунам

Кошки чаще сами находят прохладные места. Если в доме есть сетки на окнах, оставляй их открытыми — это даст больше свободы для выбора комфортной температуры. Птицам, хомякам и другим мелким животным важно обеспечить тень и доступ к чистой воде.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



