Большие кошки удивляют: самые странные особенности хищников, о которых не знали даже фанаты

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1:13
Зоосфера

Топ-5 удивительных фактов о больших кошках

1. Укус, который пробивает панцирь

Лев
Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лев

Ягуары — чемпионы среди кошачьих по силе укуса. Их челюсти настолько мощны, что могут прокусить панцирь черепахи — редкое умение даже среди хищников.

2. Барс без рычания

Снежный барс — один из немногих представителей больших кошек, который не умеет рычать. В отличие от тигров, львов, ягуаров и леопардов, его голос куда тише.

3. Чёрные, но всё те же

Чёрные ягуары и леопарды — не отдельные виды, а те же животные с меланистической окраской. Их пятна видны при хорошем освещении, просто они скрыты под тёмной шерстью.

4. Размер — не показатель

Внутри одного и того же вида больших кошек разброс по размерам может быть значительнее, чем между разными видами. Всё зависит от среды обитания и генетики.

5. Пантерой можно назвать не только чёрных

Термин "пантера" часто используется для обозначения чёрных кошек, но иногда так называют и пятнистых — особенно в разговорной речи и культуре.

 

Уточнения

Хи́щничество - форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.

Автор Дмитрий Тезнев
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