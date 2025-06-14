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Катастрофа уничтожила динозавров, но тараканы выжили — как им это удалось

1:32
Зоосфера

Около 66 миллионов лет назад падение гигантского астероида привело к гибели динозавров и многих других животных. Землетрясения, вулканы, ядовитая пыль в атмосфере — всё это сделало планету практически непригодной для жизни. Но тараканы выстояли.

Таракан
Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Таракан

Как тараканы пережили катастрофу, уничтожившую динозавров

Одним из их ключевых преимуществ стало плоское строение тела. Это позволило насекомым укрываться в узких трещинах почвы и скал, где они были защищены от экстремальной жары и ударов стихии.

Еда из всего

После резкого похолодания и гибели растительности многие животные лишились источников питания. А тараканы — всеядные падальщики. Они могут питаться практически любым органическим веществом, что дало им преимущество в умирающем мире.

Уникальная защита потомства

Яйца тараканов заключены в прочные капсулы — оотеки. Эти структуры выдерживают холод, засуху, механические повреждения и даже химическое воздействие. Это обеспечило выживание не только взрослых особей, но и их будущего поколения.

Эволюция стойкости

Современные тараканы меньше своих предков, но по-прежнему невероятно живучи. Сегодня на Земле существует около 4600 видов этих насекомых, и каждый из них — результат миллионов лет адаптации и устойчивости.

Уточнения

Тарака́ны - отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

Автор Дмитрий Тезнев
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