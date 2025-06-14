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Кулинарная фантастика: что будет, если сделать сыр из молока кита

1:22
Зоосфера

Доктор Джеймс Рейнольдс из Университета Лафборо считает, что технически можно изготовить сыр из молока любого млекопитающего. Однако китовое молоко — случай особый: здесь вмешиваются этика, безопасность и сложность получения сырья.

киты
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
киты

Можно ли сделать сыр из молока кита: теория и реальность

Ещё в 1953 году в Nature были опубликованы данные по составу молока голубого кита и финвала. Оно содержит около 40 % жира и 10-12 % белка — в разы больше, чем в коровьем. Лактозы в нём значительно меньше, что делает его плохо усвояемым для человека.

Какой вкус мог бы быть

Хотя китовый сыр никогда не производили, учёные предполагают, что продукт имел бы очень плотную, жирную консистенцию и, возможно, лёгкий рыбный привкус — из-за среды обитания животного и уникального состава его молока.

Почему выбирают коров

Коровье молоко стало базой для сыроделия из-за сбалансированного состава и широкого распространения. С его помощью можно получать разные по вкусу и структуре сыры. При этом в мире есть и экзотика: например, сыр пуле из смеси козьего и ослиного молока, один из самых дорогих на планете.

Уточнения

Киты́ - морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Автор Дмитрий Тезнев
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