Амурский против бенгальского: кто сильнее, тяжелее и опаснее в природе

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1:27
Зоосфера

Бенгальские тигры (Panthera tigris tigris) обитают в тропических лесах, мангровых зарослях и джунглях Индии, Непала и Бангладеш. В свою очередь, амурские тигры (Panthera tigris altaica) встречаются на Дальнем Востоке России и в северо-восточном Китае, предпочитая холодные леса и заснеженные равнины.

Амурский тигр (40220007525)
Фото: commons.wikimedia.org by Anna Novikova from Budva, Montenegro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Амурский тигр (40220007525)

Амурский и бенгальский тигры: чем отличаются два хищника

Амурский тигр — самый крупный представитель своего рода. Самцы могут весить до 300 кг. Его густой мех и менее яркая окраска помогают скрываться на фоне снега. Бенгальские тигры легче — до 260 кг — и выделяются ярко-оранжевой шерстью с выраженными полосами, приспособленной к тропической среде.

Кто на обед

Оба подвида — мощные охотники. Бенгальский тигр охотится на оленей, кабанов и даже молодых слонов. Амурский предпочитает косуль, кабанов и иногда нападает на бурых или гималайских медведей. Их рацион отражает ландшафт и доступную добычу.

Угрозы и статус

Оба подвида занесены в Красную книгу как находящиеся под угрозой исчезновения. Основные угрозы — браконьерство, потеря среды обитания и сокращение численности добычи. Защита этих тигров означает сохранение целых экосистем.

Уточнения

Аму́рский тигр - популяция подвида тигра Panthera tigris tigris, населяющая Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай, также существует информация о небольшой популяции в Северной Корее.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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