Тюлени ориентируются в мутной воде — и используют для этого не только усы

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда обыкновенные тюлени (Phoca vitulina) ныряют в мутную воду, их зрение ограничивается всего несколькими сантиметрами. Несмотря на это, животные уверенно ориентируются, используя чувствительные усы. Учёные из Ростокского университета в Германии решили выяснить: может ли зрение всё же играть дополнительную роль в навигации.

Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тюлень отдыхает на снегу

Как тюлени ориентируются в мутной воде: не только усы, но и зрение

Исследователи создали три вида визуальных симуляций — движущиеся частицы, морское дно и волны. Тюленей обучили указывать направление движения, постукивая по шарику у головы, за что те получали шпроты в награду. В каждой сцене визуальный поток демонстрировал смещение точек влево или вправо.

Удивительная точность ориентации

Результаты показали: тюлени способны точно определять направление даже при неразборчивом фоне. Средний угол визуального отклонения, который они замечали, составил всего 4,61 градуса. Это доказывает, что даже в мутной воде зрение может дополнять осязание и быть полезным навигационным инструментом.

Уточнения

Обыкновенный тюле́нь - представитель семейства настоящих тюленей.

