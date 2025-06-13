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Загадочное призрачное животное снято на глубине 4443 м в тихоокеанской бездне

1:51
Зоосфера

В самой глубокой части Тихого океана, на глубине 4443 метра, были сняты поразительные кадры необычного осьминога, который не встречался в этих водах раньше. Это открытие стало одним из самых ярких моментов в ходе 28-дневной экспедиции на хребет Наска, который находится у побережья Чили.

Призрачный осьминог: загадочное животное Тихого океана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Призрачный осьминог: загадочное животное Тихого океана

Призрачный осьминог: кто он

Этот загадочный моллюск, неофициально получивший имя "осьминог Каспер", привлек внимание ученых своей необычной внешностью и местом обитания. Снимки, сделанные с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV SuBastian), показали осьминога в его естественной среде обитания на глубине 4443 метра. Это первый случай, когда данный вид был зафиксирован в этих водах, хотя он был впервые обнаружен еще в 2016 году у берегов Гавайев.

Ученые предполагают, что осьминог Каспер — это один из двух видов, обитающих в абиссальной зоне океана, самой глубокой части, где глубины достигают от 3000 до 6000 метров.

Удивительные открытия экспедиции

Во время экспедиции, организованной Институтом океана имени Шмидта, ученые сделали еще несколько значимых открытий. Они обнаружили ранее неизвестную подводную гору высотой почти две мили, а также сады губок и древние кораллы. Также была сделана первая видеозапись живого кальмара Promachoteuthis, который встречается крайне редко.

Эти уникальные кадры, снятые в рамках экспедиции, открывают новые горизонты в изучении подводной жизни, и каждое новое видео приближает нас к разгадке тайн океанских глубин.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ "восемь" и πούς "нога"), — самый известный отряд головоногих моллюсков.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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