Пумба живет среди нас: реальные бородавочники и их дружба с мангустами, как в Короле Льве

На первый взгляд, бородавочник может показаться просто странным созданием, напоминающим персонажа из мультфильма. Но в реальной жизни это удивительное животное, обладающее множеством необычных черт, которые помогают ему выживать в жестокой африканской саванне. Что делает его таким уникальным? Давайте разберемся.

Фото: commons.wikimedia.org by Диего Дельсо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кабан бородавочник

Почему их называют бородавочниками

Имя "бородавочник" вполне оправдано — эти животные имеют характерные выступающие бугорки на морде, которые напоминают бородавки. Особенно ярко это выражено у самцов, которые обладают двумя парами таких "бородавок", в отличие от самок, у которых всего одна пара. Эти выступы служат для защиты: они помогают бородавочникам во время боев с конкурентами и позволяют улавливать вибрации в земле, предупреждая об угрозах, когда животное кормится.

Удивительная скорость бородавочников

Когда бородавочника пугает опасность, он может развить скорость до 48 км/ч! Эта способность помогает ему быстро убежать от хищников, таких как львы, гиены или леопарды, и избежать смерти. В условиях саванны, где хищники подстерегают свою добычу, такая скорость — жизненно важный навык.

Мощные бивни: для чего они нужны

Бородавочники обладают мощными бивнями, длина которых может достигать 60 см у верхних и 15 см у нижних. Эти бивни служат не только для защиты и борьбы с конкурентами, но и для поиска пищи. Они помогают животным выкапывать корни и другие растительные продукты, которые составляют их рацион. Так что бивни бородавочников — это не только оружие, но и инструмент для выживания.

Кто является хищниками бородавочников

Несмотря на свою физическую мощь и способность быстро бегать, бородавочники не исключение в пищевой цепочке. Они находятся в числе добычи для многих африканских хищников, таких как львы, леопарды, гиены и дикие собаки. Эти хищники могут использовать скорость бородавочников против них, подкрадываясь в момент, когда те не ожидают нападения.

Невероятная дружба бородавочников и мангустов

Если вы смотрели мультфильм "Король Лев", вам, наверное, знакома дружба бородавочника Пумбы и мангуста Тимона. Но это не выдумка: в реальной природе эти животные образуют симбиотические отношения. Мангусты помогают бородавочникам избавляться от паразитов, таких как клещи, а взамен получают белок, отбирая насекомых с кожи животных.

Как бородавочники помогают экосистеме

Бородавочники играют важную роль в поддержании баланса экосистемы. Роя землю в поисках пищи, они способствуют аэрации почвы, что помогает росту растений. Кроме того, их деятельность помогает поддерживать экосистему, предоставляя пищу другим животным и занимая важное место в пищевой цепочке.

Где живут бородавочники и как они размножаются

Бородавочники предпочитают заброшенные норы трубкозубов, которые они используют в качестве убежищ. Эти животные имеют интересную социальную структуру: самки часто живут в группах, называемых эндерами, в то время как самцы ведут одиночный образ жизни. Размножение происходит в период дождей, когда самцы борются за право спаривания с самками. После беременности, которая длится около шести месяцев, самки рождают до четырех детенышей.

Как бородавочники сохраняют прохладу

Бородавочники не могут потеть, что делает их уязвимыми к перегреву в жаркое время. Чтобы справиться с этим, они погружаются в воду или барахтаются в грязи, чтобы охладиться и избавиться от насекомых. Это поведение помогает им поддерживать оптимальную температуру тела и предотвращает появление паразитов.

Угрозы для бородавочников

Хотя бородавочники широко распространены, они сталкиваются с серьезными угрозами со стороны человека. Вырубка лесов, охота ради мяса и бивней, а также конкуренция с домашним скотом за ресурсы — всё это угрожает их численности. Бородавочники могут также переносить болезни, такие как африканская чума свиней, что дополнительно снижает их популяцию.

Заключение: бородавочники — полезные и загадочные создания

Несмотря на свою странную внешность, бородавочники играют важную роль в экосистемах Африки. Их необычные повадки, уникальная способность к быстрому бегу и роль в природе делают этих животных по-настоящему удивительными. Защита бородавочников — это важная задача для сохранения баланса в природных экосистемах.

Уточнения

Обыкнове́нный борода́вочник (лат. Phacochoerus africanus) — вид парнокопытных млекопитающих из семейства свиных, обитающий на большей части Африки.

