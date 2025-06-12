Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дождливая погода не помеха: 6 советов по уходу за петуниями
Не просто украшение: зачем императорскому тамарину такие усы и как они спасают ему жизнь
Ценовой шок для России? Европейцы собираются сбросить потолок цен на нефть до 45 долларов
Удивительное открытие: как ресвератрол защищает наши мышцы от вреда жирной пищи
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Космические технологии в упаковке мороженого: раскрываем секреты советского десерта
Секрет фермерской идиллии: как пара превратила свои яблоневые сады в рай для отдыха
Грипп и физическая активность: скрытые риски, о которых вы не подозревали
Родные Яниса Тиммы решили судиться с Анной Седоковой за многомиллионное наследство

Необычный грызун, который не стареет: как голый землекоп может научить нас жить дольше

3:01
Зоосфера

Знали ли вы, что в мире животных есть одно уникальное существо, которое не стареет? Голый землекоп — это не просто странный грызун, но и настоящий супергерой природы. Его способность к долголетию и борьбе с болезнями может стать ключом к будущим прорывам в медицине. Давайте разберемся, что именно делает его таким особенным.

Голый землекоп
Фото: commons.wikimedia.org by John Trainor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Голый землекоп

Долголетие, о котором можно только мечтать

Голый землекоп живет в 10 раз дольше, чем его ближайшие "собратья" — обычные грызуны. Если мыши доживают максимум до 4 лет, то этот грызун может жить целых 30 лет, сохраняя при этом репродуктивные способности до самого конца. Для человека это примерно то же самое, что жить 300 лет и продолжать рожать детей в возрасте, когда мы уже считаем это невозможным.

Так что, если бы мы перенесли эти характеристики на человека, мы бы могли рассчитывать на невероятное долголетие. Это открытие заставляет ученых обратить внимание на удивительные механизмы, которые голый землекоп использует для поддержания своего здоровья и активного долголетия.

Секреты долголетия: как это работает

Как ему удается не стареть? Все дело в молекулярных процессах, которые поддерживают его организм в отличной форме. Голый землекоп обладает уникальной способностью восстанавливать поврежденную ДНК, что помогает ему избегать болезней. Его клетки способны сохранять здоровье благодаря молекулам-шаперонам, которые помогают белкам работать как нужно, не давая им сбиваться с правильного пути.

Кроме того, у этого грызуна есть гены, которые блокируют процессы, приводящие к развитию рака. Это как если бы у нас был встроенный механизм, защищающий от самых опасных болезней.

Уроки природы: что мы можем перенять от голого землекопа

Секреты голого землекопа могут помочь не только в изучении долголетия, но и в борьбе с такими серьезными заболеваниями, как рак. Научные исследования, которые сегодня проводят ученые, могут привести к созданию новых методов лечения, направленных на восстановление поврежденных клеток и блокировку болезней.

Не стоит забывать, что природа уже давно подсказала нам много решений. Например, аппараты искусственной вентиляции легких были созданы по аналогии с дыханием жирафов, а способы борьбы с пандемиями разработаны на основе поведения муравьев.

Голый землекоп и будущее медицины

Изучая этот удивительный грызун, ученые надеются найти ответы на важнейшие вопросы, которые касаются нашего здоровья. Мы стоим на пороге революционных открытий, которые могут изменить подход к лечению болезней и старению. Исследования голого землекопа — это шаг в будущее, где природа и наука могут вместе предложить эффективные способы борьбы с болезнями.

Уточнения

Го́лый землеко́п (лат. Heterocephalus glaber) — небольшой роющий грызун, единственный вид в роде Heterocephalus и семействе Heterocephalidae.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Популярное
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.

Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
Последние материалы
Дождливая погода не помеха: 6 советов по уходу за петуниями
Не просто украшение: зачем императорскому тамарину такие усы и как они спасают ему жизнь
Ценовой шок для России? Европейцы собираются сбросить потолок цен на нефть до 45 долларов
Удивительное открытие: как ресвератрол защищает наши мышцы от вреда жирной пищи
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Космические технологии в упаковке мороженого: раскрываем секреты советского десерта
Секрет фермерской идиллии: как пара превратила свои яблоневые сады в рай для отдыха
Грипп и физическая активность: скрытые риски, о которых вы не подозревали
Родные Яниса Тиммы решили судиться с Анной Седоковой за многомиллионное наследство
Три ингредиента для идеального десерта по-испански: как приготовить альфахорес за 20 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.